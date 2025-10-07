A tavola tutti uniti: politica in campo a difesa della pasta

true false

Una gigantesca tagliatella avvolge la politica italiana. Tedoforo della marcia dei proPas(ta) è Pier Ferdinando Casini, che ieri ha battezzato la battaglia a difesa dei produttori di pasta. I tedeschi hanno l’automotive, i francesi l’aerospazio e noi Barilla&co. Cos’hanno in comune? Il bisogno di essere difesi dai dazi di Donald Trump. O meglio, da una sanzione anti-dumping elaborata dal dipartimento del Commercio americano pari al 91,7 per cento, da aggiungere al 15 per cento di dazio “standard