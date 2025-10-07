le tagliatelle di casini

A tavola tutti uniti: politica in campo a difesa della pasta

Lisa Di Giuseppe
07 ottobre 2025 • 20:48

La competenza sul commercio internazionale è della Commissione europea. Il governo vuole mostrare il suo attivismo ma anche le opposizioni amano il prodotto

Una gigantesca tagliatella avvolge la politica italiana. Tedoforo della marcia dei proPas(ta) è Pier Ferdinando Casini, che ieri ha battezzato la battaglia a difesa dei produttori di pasta. I tedeschi hanno l’automotive, i francesi l’aerospazio e noi Barilla&co. Cos’hanno in comune? Il bisogno di essere difesi dai dazi di Donald Trump. O meglio, da una sanzione anti-dumping elaborata dal dipartimento del Commercio americano pari al 91,7 per cento, da aggiungere al 15 per cento di dazio “standard

Per continuare a leggere questo articolo

Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia ed esteri (soprattutto Germania). Ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter sono @sallisbeth