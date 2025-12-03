il referendum sulla giustizia

Forza Italia, pax nel segno di Berlusconi: Tajani “costretto” a incoronare Mulè

Giorgio Mulè in occasione della convention di Forza Italia a Palermo
Giulia Merlo
03 dicembre 2025 • 07:00

Il deputato, sempre critico col segretario, coordina la campagna. Via libera di Arcore. Intanto il governatore prepara la sua corrente 

Giorgio Mulè, noto per essere tra i più pragmatici dentro Forza Italia, questa volta tradisce l’emozione. «È un atto dovuto alla sua memoria, oltre che una battaglia identitaria», dice per spiegare come mai proprio lui sia stato investito del compito di coordinare la campagna referendaria per il sì alla separazione delle carriere. Il riferimento è lampante: la memoria è quella di Silvio Berlusconi, un «passato che serve per capire il presente». La giustizia ha lasciato «ustioni sulla pelle del C

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.