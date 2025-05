In due milioni alle urne, il test nazionale passa anche per Ravenna e Assisi. Sinistra sbriciolata a Matera e a Taranto. A Lamezia la battaglia per la legalità

Si decidono i nuovi sindaci di 117 comuni, di cui solo 31 con più di 50mila abitanti, ma è inutile girarci intorno, il voto di domani e dopodomani sarà, come sempre, anche un mezzo test nazionale. In attesa del referendum dell’8 e 9 giugno, nella stessa giornata dei ballottaggi. Intanto Genova, Ravenna e Assisi sono le tre contese che hanno un peso anche oltre i confini dei singoli comuni.

La rivincita della sinistra

Nel capoluogo ligure Silvia Salis, campionessa di lancio del martello e vicepresidente del Coni, è riuscita a riunire un campo larghissimo di centrosinistra e liste civiche. Sfida il reggente della città Pietro Piciocchi, già vice del sindaco Marco Bucci, eletto presidente della regione. In città, alle scorse regionali, Bucci era andato sotto: aveva preso il 44,3 per cento contro il 52,3 del candidato Pd Andrea Orlando. Ventimila voti in meno. I pronostici sono dunque favorevoli a Salis, che è riuscita a riunire Pd, M5s e Avs con i centristi – alle regionali Iv era rimasta fuori dalla coalizione – candidati in due civiche. «L’alleanza è unita», giura Salis. I leader nazionali però hanno scelto chiusure di campagna elettorale separate.

Non così a destra. Ma che da questa parte il voto sia scarso di speranze lo dimostra il fatto che giovedì sul palco della destra i leader nazionali erano metà: c’erano Matteo Salvini e Maurizio Lupi, ma il ministro Antonio Tajani si è collegato dal Messico e Giorgia Meloni da Roma. Nelle probabili vittorie in genere la premier si concede di persona, ci «mette la faccia».

Anche a Ravenna e ad Assisi il centrosinistra si schiera nella sua versione larga. Il capoluogo della Romagna vota in anticipo dopo che il sindaco Michele de Pascale è stato eletto presidente della regione. Si candida a sostituirlo Alessandro Barattoni, segretario provinciale Pd, indicato già dallo scorso agosto. La destra corre divisa fra Nicola Grandi (FdI-FI) e Alvaro Ancisi (Lega). Del resto partita non c’è: nel 2016 de Pascale è stato eletto presidente della provincia con oltre il 78 per cento, nel 2021 sindaco al primo turno con il 60 per cento.

Anche Assisi, la città umbra della pace e dei francescani, torna al voto prima perché la sua sindaca Stefania Proietti è diventata presidente della regione. Al suo posto si schiera il suo ex vice Valter Stoppini, anche lui un civico. Prova a sfidarlo Eolo Cicogna, appoggiato da FI, FdI, Lega e due liste civiche.

Centrosinistra rotto

Niente coalizioni e lotte fratricide nella sinistra di Matera e di Taranto. Nella città lucana la destra candida Antonio Nicoletti (FdI), mentre il centrosinistra si fa in tre. Il favorito è il dem Roberto Cifarelli, che si candida senza le insegne del Pd e sostenuto da Azione e Iv che, in regione, appoggiano la giunta di destra. Operazione non gradita dal Nazareno, ma che fa ballare il presidente Vittorio Bardi, che peraltro sta in piedi per un consigliere. Il M5s ricandida il sindaco sfiduciato (dal Pd) Domenico Bennardi. Corre anche l’ex ds Vincenzo Santochirico.

Nella travagliata città dell’ex Ilva sinistra e destra restano sbriciolate. Sei i candidati: Piero Bitetti (Pd), Annagrazia Angolano (M5s), Mirko Di Bello (civico), Mario Cito (AT6). A destra Luca Lazzaro (FdI-FI) e Francesco Tacente (civico).

Occhi puntati anche su Lamezia Terme, la città della Calabria il cui Consiglio comunale detiene l’infausto record di tre scioglimenti per mafia. E anche quello di avere avuto più commissari che sindaci: 28 contro 19 primi cittadini eletti. Prova a vincere l’ex senatrice Pd Doris Lo Moro, spinta prima dal M5s che dal suo partito, che si è unito in corsa. Si confronterà con il candidato della destra Mario Murone e con il civico Gianpaolo Bevilacqua. Sempre in Calabria, e anche qui dopo un lungo commissariamento, va al voto Rende. In Sicilia sono nove i comuni che escono dal commissariamento: Palagonia, Castiglione di Sicilia, Montemaggiore Belsito, Prizzi, Favignana, Solarino, Realmonte, Raddusa e Tremestieri Etneo.

Al prossimo giro, nel giorno dei ballottaggi e dei referendum, si voterà a Nuoro, in Sardegna. Anche qui la città uscirà dal commissariamento, ma non per mafia. Il sindaco Pd Andrea Soddu è stato sfiduciato: alle regionali si era candidato con Renato Soru, peraltro senza successo. I dem non l’hanno presa bene. Qui per il campo largo si candida Emiliano Fenu, del M5s, mentre a capo di un’alleanza fra civici e destra si è lanciato Giuseppe Luigi Cucca, altro errante dei partiti: è stato segretario regionale del Pd, poi renziano, poi è approdato nelle liste di Azione. E, ma è solo una curiosità, è fratello di Gemma Cucca, la presidente del Collegio regionale di garanzia elettorale della Corte d’appello che ha firmato l’ordinanza di decadenza della presidente della Sardegna Alessandra Todde. Che nel frattempo è rimasta al suo posto: giovedì si è chiusa l’udienza del tribunale di Cagliari, si attende la sentenza a giorni.

