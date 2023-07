Nuova interpellanza sulla ministra del Turismo Daniela Santanchè, quando a destra ormai sembra iniziato il countdown per il suo passo indietro, per così dire, “spintaneo”, e gradito alla premier Giorgia Meloni. Ma è una partita che si consumerà non prima dell’autunno.

Degli atti contro la ministra in parlamento ormai si è perso il conto. E a ogni risposta del governo la banda delle minoranze riattacca la musica delle dimissioni.

L’intenzione è andare avanti «con la graticola» (copy Pd) ad oltranza. Ieri alla camera è arrivato il nuovo annuncio da parte di Francesco Silvestri, capogruppo M5s. L’oggetto dell’interpellanza è la compravendita di un immobile da parte dei compagno della ministra e della moglie del presidente del Senato La Russa, rivelata nelle scorse settimane da Domani.

«Chiediamo ai ministri di Economia e Giustizia se tale operazione sia conforme con la normativa vigente in materia di antiriciclaggio», spiega Silvestri, «Servono i dovuti chiarimenti su un’operazione che ha generato una plusvalenza di un milione di euro in nemmeno un’ora. I cittadini hanno diritto di sapere se i loro governanti stanno agendo nel modo più opportuno o hanno qualcosa da nascondere».

Le opposizioni danno battaglia, ma non marciano unite. Lo si vedrà al senato mercoledì prossimo, il 26 luglio, quando in aula arriverà la mozione di sfiducia individuale depositata dai grillini. Operazione suicida: il Pd non è entusiasta, il capogruppo Francesco Boccia l’aveva spiegato in anticipo a Giuseppe Conte, ma poi la questione è stata chiusa dalla segreteria Schlein, che ha assicurato il voto del Pd. Un voto inevitabile, ovviamente.

Ruby remember?

Ma non per l’ex Terzo polo. Non dal lato di Carlo Calenda: «Siamo favorevoli alle dimissioni di Santanchè ma contrari alla mozione di sfiducia. L’esito rafforzerà il governo e Santanchè, che potranno ribadire la fiducia del parlamento». Né dal lato di Matteo Renzi.

È il nuovo capogruppo Enrico Borghi, ex Pd, a spiegare la posizione che terrà in aula: «Cos’è la politica? Perseguire obiettivi per raggiungerli o sventolare le bandierine per appagare il pubblico delle curve? Se è la prima cosa, la mozione è controproducente perché finisce per consentire a Giorgia Meloni di cavarsela dagli impicci.

Se è la seconda, non ci interessa. E comunque, la prossima volta i Cinque stelle prima di assumere qualsiasi iniziativa sulla quale vogliono il nostro voto, fanno il piacere di dircelo prima. A scatola chiusa non si fa niente. Non siamo il Pd che è obbligato a rincorrerli nell’asta al “più uno” del populismo».

Accusa velenosa, quella ai suoi ex compagni, peraltro condivisa a mezza bocca anche da molti dem. Non tutti: «La sfiducia è un atto politico in attesa degli eventi», dice il senatore Francesco Verducci, «per noi la questione non è chiusa, il passaggio della sfiducia è utile a ricordare alla maggioranza che quella di Santanchè è una vicenda politicamente pesante, e che noi l’abbiamo presa molto sul serio».

A cercare di mettere pace fra Pd e M5s è Pier Luigi Bersani, che la dice in un’altra maniera: il caso Santanchè «è indigeribile. Ma se vogliono digerirla, votano e se lo tengono sullo stomaco». Insomma, è la versione di Bersani, può diventare un remake del voto sulla nipote di Mubarak: ormai è indiscutibile che per molti anche a destra la ministra deve lasciare. Chi nonostante questo le rivota la fiducia resterà inchiodato al suo voto. Il Pd non ha alternative, ha già scelto la linea Bersani.

