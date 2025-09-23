Pd, Schlein chiede unità alla vigilia del voto: «Meloni ascolti il grido dell’Italia per Gaza»

La segretaria alla direzione: «La premier non criminalizzi ogni forma di dissenso e ascolti il grido delle piazze per la Palestina». Riformisti presenti, in pochi intervengono. Per Bonaccini, dopo le regionali, va affrontato con M5s il tema della politica estera
La premier «è andata su TeleMeloni a parlare di pastarelle proprio nelle ore in cui i suoi omologhi del Regno Unito, dell’Australia, del Canada e della Francia, annunciavano il riconoscimento dello stato di Palestina». L’allusione è alla partecipazione di Giorgia Meloni a Domenica In, su Rai 1, per promuovere l’iniziativa Il pranzo della domenica, insieme ad alcuni sindaci. Fra cui quello di Roma, Roberto Gualtieri, che martedì sedeva nella prima fila della sala Sassoli. Davanti a lui Elly Schle