l’esecutivo boccia sé stesso

Pensioni come bancomat, sulla manovra l’ultimo tradimento di Meloni

Stefano Iannaccone
16 dicembre 2025 • 20:39

L’ultimo emendamento smonta la legge di Bilancio varata dal governo a ottobre. Per fare cassa penalizzate le uscite anticipate e il riscatto degli anni di laurea

Il governo Meloni doveva abolire la legge Fornero con Matteo Salvini nel ruolo di alfiere. E invece, alla quarta legge di Bilancio, c’è la nemesi: fa cassa sulle pensioni per provare a dare qualche risposta alle imprese e accontentare Confindustria. La sintesi del disastro meloniano è tutto nell’ennesimo emendamento alla legge di Bilancio, calato dall’alto per riscrivere pezzi portanti del provvedimento. Un testo che esce stravolto rispetto alla formulazione iniziale. Negli ultimi giorni c’è sta

