Pensioni come bancomat, sulla manovra l’ultimo tradimento di Meloni

true false

Il governo Meloni doveva abolire la legge Fornero con Matteo Salvini nel ruolo di alfiere. E invece, alla quarta legge di Bilancio, c’è la nemesi: fa cassa sulle pensioni per provare a dare qualche risposta alle imprese e accontentare Confindustria. La sintesi del disastro meloniano è tutto nell’ennesimo emendamento alla legge di Bilancio, calato dall’alto per riscrivere pezzi portanti del provvedimento. Un testo che esce stravolto rispetto alla formulazione iniziale. Negli ultimi giorni c’è sta