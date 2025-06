Dopo mesi di silenzi il Piano Mattei torna al centro dell’agenda di governo. Tra strette di mano e sorrisi, sarà protagonista dell’evento organizzato dalla premier Giorgia Meloni venerdì 20 giugno a Villa Doria Pamphilj. L’obiettivo del vertice romano è quello di sancirne l’“europeizzazione”. Lo ha chiesto anche lo scorso 17 giugno Marco Minniti, presidente della Fondazione Med-Or di Leonardo, inglobata nel progetto: «Dobbiamo avere un Piano Mattei europeo».

Per questo motivo, oltre a una decina di leader africani e rappresentanti delle maggiori istituzioni bancarie del continente, sarà presente anche la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

Al di là delle ambizioni, allo stato attuale, il Piano presenta elementi critici: nasce da esigenze del governo più che delle economie africane; non ha fondi propri ma attinge a risorse già assegnate; è confusionario; ha una governance dispersiva che rende impossibile il monitoraggio da parte della società civile; e, infine, maschera lo sfruttamento delle risorse energetiche.

Lo copiamo all’Europa

Per capire meglio il Piano Mattei bisogna guardare al Global Gateway dell’Ue, l’altro protagonista del vertice. Il progetto europeo è stato varato nel 2021. In totale sono stati stanziati 300 miliardi di euro fino al 2027, per competere con Cina e Russia in Africa.

Secondo Cristiano Maugeri, Programme developer di ActionAid, i due progetti sono “fratelli”. «Il Piano Mattei nasce perché ispirato dal Global Gateway, è il suo riferimento ideologico. Entrambi hanno condiviso una narrazione, quella di superare un atteggiamento neocoloniale usando parole chiave come “approccio non predatorio” e “partnership paritaria” ma poi emerge una realtà diversa», dice. «Entrambi condividono un’ambiguità di fondo: non è chiaro quale sia la loro natura. All’apparenza sono piani di cooperazione, ma il Piano Mattei coinvolge tanti temi e ministeri e questo crea confusione». E la motivazione forse è politica, ovvero la possibilità di sbandierare il progetto come slogan utile.

La confusione aumenta quando si parla di fondi e rendicontazione. La cabina di regia istituita dal governo si muove con una governance complessa. E i 5,5 miliardi di euro a disposizione, di cui circa tre dal Fondo per il clima, sono briciole. Meloni ha quindi cercato e trovato sponde in Europa. A fine marzo c’è stata in Italia la visita del Commissario Ue per i partenariati internazionali, Jozef Sìkela, una spinta per “avvicinare” il piano italiano e il progetto europeo.

«Stiamo lavorando per rafforzare la sicurezza economica dell’Europa, espandere la nostra influenza globale e creare nuove opportunità per le imprese europee», aveva detto il commissario a margine dell’incontro. Una dichiarazione in contrasto con la narrazione anticolonialista di Meloni. E così, oggi a Roma, ci saranno una serie di firme di cofinanziamento Piano Mattei-Global Gateway nei settori delle infrastrutture fisiche e digitali e dell’agricoltura sostenibile.

A che punto siamo

Dal 2023 a oggi sono stati impiegati circa 500 milioni di euro dal Fondo Clima. La maggior parte sono finiti a banche africane, fondi e governi. Di questi, 75 milioni sono andati al colosso energetico Eni, per un progetto di biocarburanti in Kenya. Si tratta dell’unica azienda che ha ricevuto direttamente i soldi. Fare la tara con i risultati ottenuti non è semplice. Per capirne di più bisogna consultare i documenti sullo stato di attuazione del Piano.

Domani ha letto la bozza della seconda relazione presentata lo scorso maggio alla cabina di regia. Il testo enuncia una serie di progetti pilota, quelli partiti e quelli in fase di valutazione. E poi ci sono i “cantieri” di peso. Alcuni dei quali sono stati fatti rientrare nel Piano Mattei ma hanno seguito percorsi diversi come il Lobito corridor, l’arteria ferroviaria lunga più di 800 chilometri che connetterà l’Angola con lo Zambia attraverso la Repubblica democratica del Congo.

Sarà un asse per il trasporto non solo delle merci, ma anche dei minerali strategici. Non è un caso se tra i finanziatori del progetto ci siano il governo italiano (270 milioni), la Commissione europea e gli Stati Uniti (600 milioni).

Energia

Gli occhi del governo sono puntati sulle risorse energetiche. Il Comitato tecnico del Piano ha approvato da novembre 2024 progetti dal valore di 170 milioni di euro «per interventi – si legge nella bozza – relativi a infrastrutture verdi sostenibili, rinnovabili, infrastrutture di trasporto e idriche». Nel documento viene spiegato che per ora i progetti «in ambito energetico si stanno concentrando in Nord Africa e in Kenya».

Stati dove Eni è presente. Nel 2025 sono stati firmati accordi di cooperazione per «accelerare la produzione di energia rinnovabile locale e promuovere gli investimenti italiani», in Egitto e Tunisia. A gennaio è stata firmata una dichiarazione d’intenti «per proseguire lo sviluppo di un’infrastruttura per il trasporto dell’idrogeno verde dal Nord Africa all’Europa, con l’Italia in posizione di hub europeo dell’energia». E poi ci sono i 100 milioni di euro investiti in Mozambico per «favorire l’accesso all’energia sostenibile attraverso l’ampliamento del mercato per i privati e i servizi pubblici».

A questo si sommano i progetti pilota «per la produzione di idrogeno verde in Tunisia in collaborazione con Enel, Eni e Acea», e le iniziative in Kenya. La premier ha sempre sostenuto che il Piano Mattei è «lontano da tentazioni predatorie», ma a guardare i dettagli a guadagnarci saranno Roma, Bruxelles e le loro aziende.

