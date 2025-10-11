Manifestare, ma non troppo. Le leggi liberticide del governo

Blindare le piazze, dare stop preventivi in caso di «grave rischio potenziale» di episodi antisemiti, precettare più facilmente gli scioperi e chiedere una cauzione agli organizzatori dei cortei in caso di danni. Sono le nuove idee dell’esecutivo
Leggi speciali per le manifestazioni, parole vietate nelle università, pene più dure per chi critica anche il governo israeliano e «una cauzione pre manifestazione». Le piazze sorvegliate come lo stadio: chi sgarra entra nella blacklist degli indesiderati. Dopo l’ondata di persone che ha sommerso l’Italia per Gaza, per la Global Sumud Flotilla, per la Freedom Flottilla ora il governo Meloni prepara la stretta. La libertà di manifestare in solidarietà col popolo palestinese, secondo il ministro d