Meloni cerca un nemico e lo trova nelle piazze

Manifestare, ma non troppo. Le leggi liberticide del governo

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni
Simone Alliva
11 ottobre 2025 • 17:59

Blindare le piazze, dare stop preventivi in caso di «grave rischio potenziale» di episodi antisemiti, precettare più facilmente gli scioperi e chiedere una cauzione agli organizzatori dei cortei in caso di danni. Sono le nuove idee dell’esecutivo

Leggi speciali per le manifestazioni, parole vietate nelle università, pene più dure per chi critica anche il governo israeliano e «una cauzione pre manifestazione». Le piazze sorvegliate come lo stadio: chi sgarra entra nella blacklist degli indesiderati. Dopo l’ondata di persone che ha sommerso l’Italia per Gaza, per la Global Sumud Flotilla, per la Freedom Flottilla ora il governo Meloni prepara la stretta. La libertà di manifestare in solidarietà col popolo palestinese, secondo il ministro d

Simone Alliva

Giornalista professionista. Per dieci anni al settimanale L'Espresso, autore di diverse inchieste di copertina su politica, diritti e identità negate. Nel 2017 ha raccontato per primo in Italia gli orrori della persecuzione delle persone Lgbt in Cecenia. Nel 2020 ha pubblicato per Fandango Libri "Caccia All’Omo. Viaggio nel paese dell’omofobia”, prima inchiesta giornalistica sull'odio omotransfobico in Italia. Per il suo “Fuori i nomi!” vince la quarta edizione del Premio Fuori! presieduto da Angelo Pezzana, fondatore del primo movimento omosessuale di Italia. Vincitore di due Diversity Media Awards per le inchieste: "L'Italia è Omofoba" 2020 e "Abilismo. Il nome dell'Odio" 2022.