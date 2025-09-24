con la destra Italia lumaca d’Europa

Pil, l’Ocse smentisce il governo. La manovra sarà un’impresa

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti (D) con Il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso in aula al Senato
Stefano Iannaccone
24 settembre 2025 • 07:00

Germania e Francia supereranno il Pil italiano nel 2026, in frantumi la narrazione di Meloni. I dati gelano le promesse di una legge di Bilancio espansiva, cresce il pressing sulle banche 

Il governo Meloni ha perso un altro strumento di propaganda: il racconto della crescita economica migliore rispetto a Parigi e Berlino. Solo a giugno, di fronte alla platea di Confcommercio, la presidente del Consiglio gongolava: «Facciamo meglio di Francia e Germania». Scatenando un tripudio tra i suoi fan. Fratelli d’Italia ha subito fatto battage a colpi di card sui social per descrivere l’Italia come la locomotiva d’Europa. Magari. La spinta si è infatti esaurita subito, il trend è stato mom

Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.