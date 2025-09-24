Pil, l’Ocse smentisce il governo. La manovra sarà un’impresa

true false

Il governo Meloni ha perso un altro strumento di propaganda: il racconto della crescita economica migliore rispetto a Parigi e Berlino. Solo a giugno, di fronte alla platea di Confcommercio, la presidente del Consiglio gongolava: «Facciamo meglio di Francia e Germania». Scatenando un tripudio tra i suoi fan. Fratelli d’Italia ha subito fatto battage a colpi di card sui social per descrivere l’Italia come la locomotiva d’Europa. Magari. La spinta si è infatti esaurita subito, il trend è stato mom