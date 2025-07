Vittorio Pisani vive la sua stagione più difficile da quando, nel maggio 2023, ha assunto l’incarico di capo della polizia. Da molte settimane si rincorrono le voci di malumori nel governo. E la situazione non sembra tornare serena, anzi circolano da qualche giorno anche i nomi dei possibili sostituti, anche a causa di altri eventi poco graditi.

Il caso di Ponza

C’è ora una domenica assolata sull’isola di Ponza ad aumentare i malumori, soprattutto negli uffici del ministro dell’Interno. Il caso risale a qualche settimana fa, a fine giugno.

Una barca, con a bordo Pisani (che portava una vistosa fasciatura), ondeggiava nelle acque limpide, al largo dell’isola di Ponza. Una giornata di relax in compagnia di amici, tra cui civil servant e dirigenti d’azienda. A cercare il refrigerio dalla calura estiva c’era anche un’altra imbarcazione. A bordo il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che stava trascorrendo un week end sull’isola pontina. A quanto risulta a Domani, Pisani e Crosetto si sarebbero casualmente incrociati, e hanno colto così l’occasione per uno scambio di battute. Il momento conviviale - subito raccontato da un sito online, ma la notizia è stata subito rimossa - ha infastidito qualche politico di peso del governo, che ha immaginato che l’incontro potesse essere stato organizzato di nascosto per trovare una via d’uscita per Pisani.

Al Viminale, guidato da Matteo Piantedosi, il gradimento verso il capo della polizia è infatti a picco da tempo. Anche ex sponsor come il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano, il vicepremier Matteo Salvini e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non lo difendono più.

L’insoddisfazione nasce per due vicende scoperte da Domani. In primis la gestione da parte della polizia, giudicata molto negativamente da Palazzo Chigi, delle indagini su due persone che armeggiavano nei pressi dell’auto di Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni. E poi il caso dei vitalizi con il riconoscimento dello status di vittima del dovere per un incidente, una frattura alla mano, risalente al 1996, che solo nel 2023 (poche settimane prima di diventare capo della polizia) ha fatto sentire di nuovi i suoi effetti. La risposta dai toni istituzionali del ministero dell’Interno all’interrogazione, presentata alla Camera da Alleanza verdi-sinistra, sulla vicenda dei vitalizi ha confermato la distanza del Viminale verso Pisani. Nessun accenno alla difesa del suo operato.

I candidati

Nonostante Pisani abbia preso da poco il posto di Lamberto Giannini la sua sostituzione, dunque, non è più un tabù. C’è chi preferisce la formula «passo di lato», ma la sostanza non cambia. Il quadro allarma i vertici istituzionali e si valutano tutte le opzioni. Chi potrebbe prenderne il posto? Sono vari i candidati, e nel governo c’è già qualche frizione.

Il primo profilo è quello Carmine Belfiore, ex questore di Roma, che adesso è il numero due di Pisani. Belfiore garantirebbe un cambiamento il più indolore possibile al vertice. Gode della stima dei big nel governo, dove ha tanti sponsor che vedrebbero di buon occhio la sua promozione. Meloni, a settembre 2024, lo ha nominato vicecapo vicario.

Il curriculum racconta la sua esperienza la lotta al terrorismo, negli anni alla direzione centrale della polizia (l’ex Ucigos), il contrasto all’eversione di sinistra, alla Digos di Genova e poi a quella di Roma, dove appunto è stato questore. Tra gli incarichi di rilievo, il passato all'ex Sisde (i servizi segreti) a Palazzo Chigi e la guida dell’Ispettorato generale della pubblica sicurezza presso il Senato.

C’è poi un altro nome caldo, ed è quello preferito proprio da Pisani che, se proprio deve passare la mano, vorrebbe avere voce in capitolo sull’indicazione del sostituto. Il profilo è quello di Alessandro Giuliano, figlio di Boris Giuliano, capo della squadra mobile di Palermo, assassinato dalla mafia nel 1979. Giuliano è direttore dell’anticrimine. La sua esperienza è maturata nel contrasto alle organizzazioni criminali mafiose dal nord al sud del paese negli anni della guida della squadra mobile di Padova, Milano e Napoli. A Napoli è stato anche questore. Raccontano che Giuliano può contare su buoni rapporti anche con il Quirinale e sulla stima di magistrati di peso.

Un profilo dato in grande ascesa è poi quello di Claudio Galzerano, molto apprezzato dal ministro Piantedosi e altrettanto negli operativi ambienti della polizia. Non è, insomma, un nome a sorpresa per chi conosce l’ambiente. Proprio per volere del ministro dell’Interno, Galzerano è diventato dal dicembre 2022 direttore centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del dipartimento della pubblica sicurezza. Un ruolo delicato che lo porta a gestire i rimpatri e i rapporti con i paesi di provenienza dei migranti. In passato ha guidato anche l’Europol, oltre ad aver acquisito varie esperienze nell’antiterrorismo.

Un’altra cordata nel governo pensa, invece, che sarebbe utile dare un vero scossone al dipartimento della pubblica sicurezza: c’è infatti molta insoddisfazione per la guerra interna, e per Palazzo Chigi gli articoli di Domani (non ripresi da quasi nessun altro media, a parte Le Iene) sono lì a dimostrarlo.

«Troppi veleni, troppe veline. Con il rischio di ricadute sull’immagine della polizia», dicono. Quindi, se Pisani non riuscisse a rimanere sulla sua poltrona, una fazione del deep state punta su una prefetta che sparigli tutto. Cioè Maria Teresa Sempreviva, attuale capa di gabinetto di Piantedosi al ministero dell’Interno. È una dirigente che vanta una lunga carriera negli uffici dei dipartimenti. Già nel 2006 è stata capa della segreteria del sottosegretario all’Interno, Alessandro Pajno. Ma è stata anche a capo della segreteria tecnica di Angelino Alfano e di Marco Minniti (oggi vicino a Mantovano) quando si sono avvicendati al Viminale.

Sempreviva ha dimestichezza con la politica, a prescindere dai colori dei partiti. Sarebbe una soluzione considerata clamorosa. E per questo il suo nome è dato in polizia come «improbabile», soprattutto per la mancanza di operatività.

Rimbalza infine l’ipotesi, molto remota, di un quinto profilo: Renato Cortese, il superpoliziotto che nel 1996 ha arrestato il capo di cosa nostra, Bernardo Provenzano, dopo 40 anni di latitanza. Sulle sue possibilità, però, c’è un fardello: l’inchiesta sul caso Shalabayeva (la compagna di un dissidente kazako espulsa nel 2013 dall’Italia in seguito a un’operazione finita sotto indagine) che lo coinvolge. Cortese è ancora in attesa del pronunciamento definitivo nell’appello bis dopo che la Corte di Cassazione ha annullato l’assoluzione. Il poliziotto oggi è direttore centrale per la Polizia Stradale e per i Reparti speciali della polizia.

Exit strategy: Acn

Fin qui i possibili eredi di Pisani. Ma l’attuale capo della polizia cosa farà? Per l’uscita di scena serve un’exit strategy, non vuole lasciare senza un’alternativa. La proposta di affidargli una prefettura di prestigio non è di suo gradimento.

Pisani gradirebbe la poltrona di direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), ora occupata dal prefetto Bruno Frattasi, da mesi sotto attacco della politica e dei media sulla gestione della struttura. Pisani avrebbe l’occasione di presentare la decisione come una nuova sfida e non come una retrocessione. L’Acn è tutta da rifare, può essere modificata e deve essere rafforzata come chiede il governo.

L’esecutivo ha già cercato di plasmare a propria immagine e somiglianza l’agenzia: con il decreto Pubblica amministrazione ha previsto che per i ruoli apicali sia rilasciato il «nulla osta sicurezza» equiparandoli ai vertici dell’intelligence italiana. Avvicinando l’agenzia a una realtà più militare.

Non è un mistero, del resto, che il ministero della Difesa vorrebbe mettere sotto il proprio controllo l’Acn. Nei mesi scorsi, infatti, il generale dei carabinieri Mario Cinque era stato accostato all’incarico prima di essere indicato come vicedirettore del Dis. Le mire della Difesa possono rappresentare un ostacolo insormontabile per Pisani. Qui possono diventare fondamentali i buoni uffici con Crosetto. Il capo della polizia non è un militare.

Ma il ministro potrebbe comunque dare il via libera grazie al cursus honorum di Pisani: è stato vicedirettore dell’Aisi e protagonista di arresti eccellenti come quelli dei boss Antonio Iovine e Michele Zagaria. Insomma, un (ex) capo della polizia al comando dell’Acn è una soluzione più che accettabile. Cogliendo il doppio risultato: cambiare il direttore dell’Agenzia e sciogliere il nodo della capo della polizia.

