La legge Salva-mare votata tre anni resta nel pantano Il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin non ha firmato i necessari per attuarla. La denuncia di Costa (M5s): «Cambiata in peggio»

Alla legge salva-mare serve la scialuppa di salvataggio per non affondare. A causa della zavorra della destra. La riforma contro l’inquinamento dei corsi d’acqua, votata praticamente all’unanimità, ma che a distanza di tre anni dall’approvazione. Anzi il governo Meloni inizia a fare retromarcia, avviando una lenta opera di decostruzione. Con il sospetto che l’obiettivo sia di affossare tutto. La certezza è che la legge Salva-mare oggi esiste solo sulla carta: mancano 3 dei 4 decreti attuativi necessari a renderla esecutiva. Nonostante la bozza dei testi fosse stata preparata ai tempi del governo Conte II, il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, non ha completato i provvedimenti.

A ogni richiesta di chiarimento, sotto forma di atti parlamentari, il Mase prende tempo. Promettendo, in via informale, uno sforzo a superare l’impasse. Di concreto, niente. L’ultimo atto è l’interrogazione del senatore contiano, Orfeo Mazzella, che chiede conto dei ritardi. Già in precedenza, Pichetto Fratin aveva fornito rassicurazioni dirette all’ex ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, padre della legge che nasce con lo scopo di evitare che oltre 3mila tonnellate, come stimato da Legambiente, possano finire in mare attraverso i fiumi.

La norma è stata votata in parlamento nel 2022, pochi mesi prima della caduta del governo Draghi. L’ultima firma è dell’allora ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ma la pratica era stata istruita e quasi chiusa dal predecessore Costa, ora deputato dei 5 stelle e vicepresidente della Camera.

La “salva-mare” introduce alcuni cambiamenti decisivi per ripulire i corsi d’acqua, fiumi compresi: i pescatori che intercettano plastica non correrebbero più il pericolo di vedersi perseguiti penalmente per traffico illecito di rifiuti, lasciando così i rifiuti in acqua per evitare problemi. Ma soprattutto la norma fornirebbe una cornice burocratica, indicando a chi rivolgersi per lo smaltimento dei rifiuti appena arrivati a terra. Insomma, i pescatori non vivrebbero come un fastidio l’intercettazione in acqua dell’immondizia. Si torna tuttavia al punto di partenza: per la piena applicazione occorre emanare i decreti per indicare criteri chiari.

Mentre il tempo passa, la situazione rischia di incartarsi ulteriormente. A ottobre 2024, infatti, il governo ha compiuto una modifica chirurgica con un emendamento al decreto Ambiente. Vengono cambiati, in peggio, i connotati del provvedimento. «Il sistema viene burocratizzato, richiedendo l’emanazione di ulteriori decreti end of waste. Significa che per ogni tipologia di rifiuti si deve costruire una filiera, a differenza di quanto prevedeva la formulazione iniziale che voleva essere più semplice possibile», dice a Domani Costa, manifestando una certa preoccupazione sull’attuazione della riforma. «Non capisco», insiste l’ex ministro, «il motivo per cui sia stata cambiata. Se a destra c’erano delle obiezioni, avrebbero potuto sollevarle durante l’esame della legge».

Di fronte alla mancanza di un quadro normativo omogeneo, si va in ordine sparso. Alcune regioni, come Liguria, Toscana e Sardegna, hanno organizzato un meccanismo simile alla legge salva-mare. Ma, al netto degli esempi virtuosi, si va verso una babele. In altri casi, la situazione è diversa. Basti pensare al caso della regione Lazio. Intorno alla barriera “acchiappa-rifiuti” sul fiume Aniene è scoppiato un caso: prima è stata rimossa dall’amministrazione Rocca, poi è stata reinstallata e l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Ghera, ha promesso che a breve sarà attiva anche sul Tevere. Un caos politico nel vuoto normativo della salva-mare.

