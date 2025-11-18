in Trentino

Nascondere i ritardi del Pnrr. Meloni s’aggrappa alle mele

Daniele Erler
18 novembre 2025 • 07:00

La visita in Trentino diventa la vetrina perfetta per celebrare un progetto simbolo del Pnrr, mentre dietro le quinte del piano nazionale restano ancora ombre, ritardi e dati incompleti che raccontano una realtà più fragile della narrazione di governo

Si potrebbero fare tanti facili giochi di parole fra le mele e Meloni, con il fatto che martedì 18 novembre la presidente del Consiglio sarà in Trentino, in visita al consorzio di Melinda. Ma è soprattutto il cognato-ministro, Francesco Lollobrigida, a tenere a questa passerella: perché qui, sotto il segno dell’autonomia, c’è la perfetta vetrina di come possano essere ben spesi i fondi del Pnrr a servizio di cibo e agricoltura. E non è probabilmente un caso che i riflettori si accendano ora, nel

