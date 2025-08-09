I presidenti delle autorità portuali nel limbo, il ministro non ha sbloccato l’impasse in parlamento. Ritardi anche sul Piano. L’Ansfisa, che controlla le reti stradali e ferroviarie, ha un buco del 30% del personale e sedi maleodoranti o inadeguate

Matteo Salvini fa fatica a nominare le autorità portuali, ad attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e far funzionare l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, che ha alcuni uffici impraticabili, a Roma, causa cattivo odore.

Ma il leader della Lega sogna di essere l’uomo che “apre” il Ponte sullo Stretto, la grande infrastruttura che dovrà collegare la Calabria e la Sicilia, già dal 2032. L’esultanza salviniana per l’approvazione del progetto della maxi-opera è incontenibile. Una bandiera pronta a essere sventolata per l’intero mese di agosto.

Porti rinviati

Eppure, osservando l’operato quotidiano del ministro delle Infrastrutture, sorge qualche dubbio sulla capacità di gestire un progetto così imponente. Salvini arranca già nell’ordinaria amministrazione.

La gioia per Ponte ha coperto una figuraccia che va avanti da settimane: l’ennesimo rinvio delle nomine delle autorità portuali. I nomi sono pronti da inizio giugno. Per completare l’iter serve il passaggio nelle commissioni competenti di Camera e Senato. Si doveva chiudere la questione nella prima metà di luglio, poi la convocazione è slittata.

A fine mese scorso c’è stato il via libera a Montecitorio, lasciando in stand-by il passaggio a palazzo Madama. Nel frattempo è arrivato agosto e quindi se ne parla a settembre. Lasciando nel limbo per oltre due mesi la guida dei porti.

Salvini, mentre sogna il Ponte, deve pure pensare all’attuazione del Pnrr. L’ultima relazione del governo, che fotografava i dati alla fine del 2024, racconta che il ministero delle Infrastrutture era fermo al 30,7 per cento della spesa rispetto alla dotazione. Insomma, in un anno e mezzo occorre completare il 70 per cento. «Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti registra il tasso di realizzazione più basso tra tutte le categorie del Piano, con gravi criticità proprio sulle tratte strategiche per il Mezzogiorno», ha sottolineato il deputato del Pd, Andrea Casu.

L’ultima relazione della Corte dei conti fornisce informazioni spot. Sulla realizzazione delle linee ferroviarie regionali, gestite da regioni e municipalità, i magistrati contabili sollevano «il ragionevole timore che la continua riprogrammazione e rimodulazione degli obiettivi possa pregiudicare il completamento dell’intero programma di opere [...] oltre il termine finale fissato al 31 dicembre 2026».

Altri esempi spiccano: sui 450 milioni di euro destinati al sistema di monitoraggio da remoto di strade e ponti dell’Anas c’è stato un «avanzamento pari al 47,44 per cento», ma manca «un elenco analitico dei lavori eseguiti». Ancora peggio va per lo stesso obiettivo – controlli a distanza su viadotti e tunnel – da raggiungere per A24 e A25.

La Corte dei conti lancia l’allarme con una valutazione «non favorevole» e ritiene «auspicabile una riprogrammazione delle originarie previsioni». Un obiettivo che rischia di non essere realizzato.

Il caso Ansfisa

E sempre in materia di sicurezza delle reti, il caso di Ansfisa è emblematico.

L’organismo, che fa capo al ministero di Salvini, è nato (con il primo governo Conte) per controllare la sicurezza delle infrastrutture stradali, ferroviarie e fisse (come gli ascensori), ma non riesce a funzionare a pieno regime. In alcuni uffici si fa fatica a lavorare, causa cattivo odore.

Nell’ultima relazione l’organismo rivendica oltre 5mila attività ispettive con un incremento del 10 per cento rispetto al 2023. Ma un’interrogazione, presentata dal deputato Pd, Anthony Barbagallo, svela addirittura l’inagibilità di alcuni uffici: a Catania la sede è chiusa e il «personale è in lavoro agile permanente», a Firenze ci sono «lavori di ampliamento, iniziati nel 2023 e mai conclusi, con personale separato in due edifici distinti».

E ancora: a «Roma Eur, nuova sede con ambienti maleodoranti e non idonei» e a «Napoli, Bari, Milano, Torino e Palermo, le strutture sono considerate inadeguate, insalubri e disfunzionali», elenca Barbagallo.

«Per quanto concerne le sedi di Firenze e di Roma Eur, i lavori sono in fase avanzata e se ne prevede il completamento entro il mese di settembre­», spiega l’ufficio stampa di Ansfisa contattato da Domani mentre per le «altre sedi attualmente in uso, sono in corso interlocuzioni con il Ministero finalizzate a superare alcune criticità già note». Il boccino torna nelle mani del Mit, che procede a rilento sull’agenzia.

Eppure, appena arrivato, il leader della Lega, in sintonia con il viceministro, Edoardo Rixi, vero uomo macchina al Mit, hanno rimosso Domenico De Bartolomeo. Al suo posto era stato scelto Roberto Carpaneto, profilo adeguato, ma con un conflitto di interesse: è presidente di una società che opera nell’ambito. Carpaneto, a differenza di tanti altri che fanno spallucce di fronte a ragioni di opportunità, ha rinunciato.

Salvini ha così indicato come direttore Domenico Capomolla, dirigente del ministero gradito al leader leghista. I problemi, dopo oltre due anni, restano. Manca il personale, ingegneri in testa.

Agenzia sotto organico

Oggi l’agenzia ha ancora un buco d’organico. Su una dotazione prevista di 668 unità, servono oltre 200 assunzioni, il 30 per cento dei posti è vacante. I sindacati hanno così proclamato lo stato di agitazione, avanzando una serie di richieste, tra cui appunto il completamento delle assunzioni.

La questione è arrivata al ministero del Lavoro, che preso atto del muro contro muro ha rinviato la questione a un nuovo incontro, fissato per il 16 settembre. «L’agenzia prosegue le attività amministrative inerenti alle tematiche oggetto di attenzione. Alcune di esse sono già state risolte e sono stati programmati specifici incontri per la prosecuzione del percorso avviato», spiegano da Ansfisa. Capomolla, in una lettera ai sindacati, ha anche ribadito che sono state avviate procedure concorsuali per riempire le mancanze.

Il cammino dell’organismo resta claudicante. Per Salvini è l’ennesimo flop. Nel gran ballo delle ultime settimane, infine, il ministero delle Infrastrutture ha definanziato nel decreto Economia la linea ferroviaria adriatica per un totale di 342,8 milioni di euro: 142,8 milioni di euro andranno alla diga foranea di Genova. «Saranno prontamente reintegrati senza causare perdite di tempo o problemi ai cittadini», la promessa del Mit. Insomma, Salvini vuole realizzare il sogno di Silvio Berlusconi del Ponte sullo Stretto. Ma fatti alla mano non sembra avere lo standing.

