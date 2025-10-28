Polizia, casa e opere pubbliche. Una manovra tutta tagli e tasse

true false

Sembrano già lontanissimi i tempi in cui il governo imponeva la legge di Bilancio a emendamenti zero, mettendo la museruola ai parlamentari. La manovra dei tagli e delle tasse, targata 2026, è infatti destinata a finire sotto il fuoco di fila delle modifiche dei partiti di maggioranza. Una tensione dal sapore elettorale, nonostante il voto per le politiche sia previsto solo nel 2027. Vietnam Senato Nelle prossime ore inizierà l’iter in commissione Bilancio al Senato, ma il testo sta già facendo