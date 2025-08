È arrivata l’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. Mercoledì 6 agosto la riunione del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), come previsto, ha concluso l’iter che può portare all’avvio dei cantieri. Manca solo il lasciapassare della Corte dei conti. Tra settembre e ottobre i lavori dovrebbero partire.

Ma il via libera del Cipess, presieduto dalla premier Giorgia Meloni e dal sottosegretario delegato, il leghista Alessandro Morelli, rappresenta lo start effettivo. Nei giorni scorsi c’era stato l’ok della società Ponte sullo Stretto e il semaforo verde del pre-Cipess al progetto finale. Si può mettere ora in moto il meccanismo per l’avvio dei cantieri e seguire il cronoprogramma che prevede l’apertura al traffico nel 2032. L’obiettivo è posare la prima pietra prima del 21 settembre, entro l’estate.

Il governo ha fatto all-in sul Ponte, prevedendo nella legge di Bilancio del 2024 un investimento da oltre 11 miliardi di euro portati a 13,5 miliardi di euro con l’ultima manovra approvata. Il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, ha ottenuto la vittoria politica, che potrà rivendicare in questa estate. E ha infatti esultato: «Giornata storica, non si era mai arrivati a questo punto», ha dichiarato rilanciando il dato dei 120mila posti di lavori che dovrebbero creare i lavori.

Il leader della Lega è arrivato dove nemmeno Silvio Berlusconi era riuscito ad arrivare, nonostante le promesse di realizzare l’opera. Un sogno dunque anche per Forza Italia. Gli azzurri, con il presidente della regione Sicilia, Renato Schifani, gestiranno la prima parte dei lavori al pari della regione Calabria, che andrà al voto tra qualche mese. La realizzazione dell’opera è stata illustrata nell’ambito di uno sviluppo del Mezzogiorno. L’obiettivo è che dopo il Ponte si potenzino investimenti per potenziare la linea ferroviaria verso Reggio Calabria, città a quel punto collegata con la Sicilia.

La progettazione del Ponte sullo Stretto è infatti costata a Salvini l’accusa di «tradimento» del Nord. Ma per il vicepremier è il momento di ripartire con la rivendicazione del risultato. La maxi-infrastruttura tra Calabria e Sicilia resta oggetto di proteste e polemiche politiche. L’ok al progetto definitivo può alimentare le tensioni con le organizzazioni contrarie al Ponte sullo Stretto. Associazioni e realtà territoriali si sono mobilitate: bocciano la quantità di spesa prevista per l’opera. E viene rilanciata l’idea che quegli investimenti potrebbero essere rivolti altrove, come il potenziamento e la manutenzione della rete esistente.

I numeri del ponte

«Oggi l’Italia dimostra ancora una volta di saper fare squadra, con un mega progetto trasformativo per tutto il Paese», ha dichiarato d’altra parte Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, società capofila del consorzio Eurolink chiamata a realizzare l’opera.

Ma cosa c’è nella versione finale del progetto? La campata sospesa centrale sarà di 3.300 metri per una lunghezza complessiva di 3.666 metri. In Calabria sorgerà il centro direzionale di 200mila metri quadri di area a verde. Le opere sul versante calabrese devono provvedere a realizzare 10 km di raccordi autostradali e 3 km di raccordi ferroviari.

Ancora di più, invece, va fatto in Sicilia: ci sono 10 km raccordi autostradali, 17 km di raccordi ferroviari, 3 svincoli autostradali a servizio della città di Messina e 3 stazioni metropolitane, Papardo, Annunziata, Europa. Nell’ambito di questi lavori rientrano ulteriori interventi da attuare sul territorio, come l’ammodernamento delle reti fognarie e dei depuratori, la riqualificazione dello scalo Tremestieri a Messina, l’ampliamento della viabilità e il recupero delle cave dismesse.

Le polemiche sul Ponte, oltre all’aspetto finanziario, sono state alimentate da possibili pericoli sulla sicurezza, trattandosi di una zona a rischio sismico. Un batti e ribatti di idee. Dal Consorzio Eurolink sono giunte rassicurazioni.

Modello internazionale

«Con una competenza maturata nei progetti più sfidanti al mondo, una squadra di 95.000 persone e una rete di 17.500 fornitori, siamo al lavoro su alcuni dei più grandi progetti infrastrutturali in tutti i continenti», ha rivendicato l’ad di Webuild Salini. La società evidenzia che ha provveduto alla realizzazione dei viadotti Sfalassà e Favazzina lungo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria, del nuovo ponte San Giorgio di Genova, del Long Beach International Gateway in California, del secondo e terzo ponte sul Bosforo in Turchia.

E proprio in Turchia si guarda per il Ponte sullo Stretto: si rifà al modello del Ponte di Çanakkale, che attraversa lo stretto dei Dardanelli con una campata centrale di 2.023 metri, zona a elevato rischio sismico, al pari del Ponte di Akashi Kaikyō in Giappone rimasto indenne a un violento sisma nel 1995.

Il Consorzio Eurolink ha poi riferito che la progettazione del Ponte ha seguito la stessa logica e ha spiegato che il “franco navigabile”, lo spazio navigabile in sicurezza delle navi in transito, non sarà ristretto in misura eccessiva. Stando alla documentazione ufficiale, l’altezza sul livello del mare del ponte sullo Stretto di Messina sarà di 72 metri dal bordo del canale navigabile con una larghezza di 600 metri. Quindi il franco navigabile si ridurrà a 70 metri, quando ci sarà la concomitanza del passaggio dei treni e il pieno carico delle corsie.

