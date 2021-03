Arriverà a breve il responso sul Ponte sullo stretto, o chissà, il tunnel sottomarino. Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini lo ha detto rispondendo al Corriere del Mezzogiorno senza chiudere a nessuna possibilità: «La Commissione tecnica su collegamento tra Calabria e Sicilia, istituita dal precedente ministro – ovvero la ministra Paola De Micheli – concluderà i lavori a breve». Il ministro ha detto che capisce che la decisione è molto attesa: «Ma la complessità e delicatezza del progetto richiede un’attenta valutazione del governo e un approfondito dialogo con le amministrazioni locali e la società civile attraverso il dibattito pubblico».

Quello che il ministro continua a definire in maniera neutra «l’attraversamento stabile dello Stretto non è indipendente da soluzioni sistemiche che riguardano anche il potenziamento dell’alta velocità al Sud». Le direttrici, ha ricordato, sono la Salerno-Reggio Calabria e la Catania-Messina-Palermo in Sicilia, «due direttrici fondamentali che integrano il collegamento tra l’Isola e il continente». Con il piano nazionale di ripresa e resilienza, ha assicurato, «il sistema di trasporti attuale e quello futuro è e sarà molto diverso da quello esistente 10 anni fa».

