dietro i gadget l’uomo dei social di FdI e l’ex forza nuova

“Poveri comunisti” non è solo propaganda, il brand più amato dal governo arricchisce il neofascista Avaro

Stefano Iannaccone e Nello Trocchia
18 dicembre 2025 • 07:00

Di Benedetto, social media manager di FdI, ha creato la community e poi ha lanciato il marchio per capitalizzare lo slogan. La vendita di bracciali e t-shirt è stata affidata alla Italica Solution di Martin Avaro, l’ex dirigente neofascista già in affari con Chigi 

“Poveri comunisti” è lo slogan più in voga tra i meloniani al governo. Diventato un brand. Affidato al neofascista Martin Avaro, che ora grazie a bracciali e t-shirt incassa con la Italica Solution srl. Avaro è lo stesso che con la sua società ha ottenuto affidamenti e commesse da Fratelli d’Italia e dalla presidenza del Consiglio, come svelato da Domani nei giorni scorsi. Oltre agli appalti, pure la propaganda. E così c’è ancora lui in questa vicenda che svela la storia dei gadget più usati all

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.