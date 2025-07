L’alzata di scudi di vari esponenti di Forza Italia nei confronti di Claudio Lotito è il segno che la battaglia dei tifosi della Lazio contro il proprio presidente, spostata sul campo politico, ha iniziato a dare frutto. Lo striscione, esposto sotto la sede del partito a Roma, con la frase «Forza Italia: libera la Lazio», segue di pochi giorni un altro striscione, srotolato quella volta sui cornicioni di un palazzo davanti il Parlamento. Anche in quel caso, la richiesta era una: «Lotito libera la Lazio». Così come è lo stesso messaggio che si è visto su alcuni manifesti attaccati sui muri della Capitale.

ANSA

La protesta dei tifosi

Almeno una parte della tifoseria laziale ha infatti iniziato a contestare Lotito puntando sul suo ruolo parlamentare, sui suoi legami all’interno di Forza Italia, sul suo consenso. Portando sotto gli occhi dei colleghi tutta l’insofferenza nei suoi confronti, costringendoli a interrogarsi sulle mosse e sull’impegno del senatore, diviso tra calcio e politica, tra i suoi telefoni, le chiamate in contemporanea e le sue riflessioni a occhi chiusi tra i banchi dell’Aula di Palazzo Madama.

La battaglia da ambienti sportivi si trasferisce in ambienti politici. Lì dove, secondo i tifosi, Lotito è più accorto nel salvaguardare i propri interessi. Anche perché i sostenitori della Lazio, in maniera semi spontanea, hanno iniziato chiamare a raccolta tutto il popolo biancoceleste chiedendo di boicottare Forza Italia nei vari appuntamenti elettorali, locali e nazionali. Almeno fino a che Lotito rimarrà presidente della Lazio. A essere sotto accusa, infatti, è proprio la gestione societaria della squadra capitolina.

Da pochi giorni si è scoperto che il calciomercato della Lazio nel 2025 è di fatto bloccato per via dello sforamento di tre indicatori di controllo economici: liquidità, indebitamento e costo allargato del lavoro. Un blocco dettato, a quanto sembra, da una svista contabile, cioè dall’aver inserito 3,6 milioni di euro di costi operativi all’interno della semestrale al 31 marzo, nonostante potesse essere posticipata, sforando così alcuni parametri.

La Lazio, quindi, non potrà comprare nuovi giocatori fino al 1° settembre, alla chiusura del mercato estivo, e dovrà aspettare la finestra invernale del prossimo gennaio per fare acquisti. A meno che non immetta denaro in modo da pareggiare gli indici. Ipotesi che però Lotito ha già detto di non voler (o poter) seguire, scatenando le ire dei tifosi.

Nel frattempo, la Curva Nord laziale non ha ancora rilasciato comunicati ufficiali sulla questione. Un elemento anomalo, visto che nel corso degli anni e nel recente passato – basta tornare indietro all’inizio della stagione scorsa – il tifo organizzato ha aspramente criticato la presidenza. L’ultima protesta dopo pochi mesi, complici i buoni risultati della squadra, era stata abbandonata dalla curva, per non rovinare il clima positivo attorno al club. Ora però una fetta importante di tifosi – non è ancora chiaro se esiste un coordinamento dei gruppi ultras – dai post indignati sui social e dalle contestazioni allo stadio sono passati alle manifestazioni simboliche nelle strade adiacenti i palazzi del potere.

La difesa di Forza Italia

Oltre a una nota ufficiale del Lazio Club Montecitorio, che ha auspicato la fine di strumentalizzazioni riguardo la società sportiva, Forza Italia, nonostante un certo imbarazzo, ha comunque fatto quadrato attorno al suo senatore. Almeno a vedere le dichiarazioni di alcuni esponenti e colleghi di Lotito. La difesa di Daniela Ternullo, senatrice FI, è a spada tratta: «Il senatore Lotito è, fin dall’inizio della legislatura, tra i parlamentari più attivi e competenti». Tanto che secondo lei «le polemiche sollevate nei suoi confronti da una parte del tifo organizzato sono non solo ingenerose e infondate, ma anche ingiuste e pretestuose».

Stesso registro usato dal vicecapogruppo Fi alla Camera Francesco Cannizzaro, che parla di «attacchi strumentali», di una «tifoseria organizzata che continua a scegliere la via dello scontro invece del confronto», prima di elencare la «passione», la «dedizione» e il «senso di responsabilità» di Lotito. Solidarietà arrivata poi dal deputato forzista Giovanni Arruzzolo, secondo cui il presidente della Lazio e senatore «ha sempre dimostrato dedizione e trasparenza». Toni simili anche dalla deputata Annarita Patriarca e dal senatore Francesco Silvestro.

A rilasciare dichiarazioni sono stati i parlamentari vicini a Lotito, che non a caso hanno evidenziato l’impegno del patron biancoceleste nel partito. Perché è su quel tasto che i laziali stanno spingendo, mettendo pressione sul senatore. La figura forzista più importante a prendere le sue difese è stato invece il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, che però ha cercato di scindere il lato politico della vicenda da quello sportivo. La leadership di Forza Italia, per adesso, attende. Forse anche per capire se la protesta monterà ancora, se la terra attorno a Lotito diventerà più bruciata e se per il partito diventerà davvero un problema.

© Riproduzione riservata