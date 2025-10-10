Prima la famiglia e gli amici: ecco la premiata ditta Cirielli

Il figlio assunto nello staff dell’eurodeputato, Gambino, braccio destro del meloniano. Il factotum nominato all’Aci e assunto da un senatore di FdI . Il parco del Cilento colonizzato. Come il viceministro ha fondato il sistema di potere sull’amichettismo
Da Strasburgo a Roma, passando per l’Aci e il ministero della Salute fino al parco del Cilento: familiari, amici e fedelissimi sono sempre tra i pensieri di Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e neo candidato del centrodestra alla presidenza della regione Campania. Sono stati i vertici del partito, in primis Giorgia Meloni, a chiedergli l’impegno personale dopo lo stop all’ipotesi Giosy Romano, coordinatore della Zes unica. E c’è chi mormora che sia un modo per metterlo alla prova, perch