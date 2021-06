Il dato non è da sottovalutare: alle 12 a Bologna hanno votato in 3511, pari al 75 per cento degli aventi diritto al voto online sulla piattaforma Partecipa, mentre nei seggi in presenza hanno votato in 10.150, un totale di oltre 13,5 mila voti. Questi i numeri forniti dalla segreteria del Partito democratico per le primarie del centrosinistra che certificano che gli elettori sono comunque più di quelli di Torino, la città che si era fermata a 12 mila partecipanti.

Il candidato appoggiato dal Pd e dal Movimento 5 stelle è Matteo Lepore, ma la sindaca di San Lazzaro, Isabella Conti, iscritta a Italia viva, ha già ricevuto endorsement di peso tra cui il cantante Cesare Cremonini.

La vicepresidente della Regione, Elly Schlein, pur non essendo iscritta al Pd, ha fatto sapere di aver votato Lepore.

© Riproduzione riservata