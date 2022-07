Dalla Sicilia dicono che «l’affluenza è buona» e tutti e tre i candidati della sinistra, del Movimento e del Pd, rispettivamente Claudio Fava, Barbara Floridia e Caterina Chinnici, nonostante le fibrillazioni a Roma non hanno mai messo in dubbio l’evento politico.

Così alle 12 dal movimento Cento passi di Fava comunicano che hanno votato 13.793 persone, il 34 per cento degi 43mila iscritti. Tutto sta procedendo nonostante il presidente del Movimento, Giuseppe Conte, e il segretario del Pd, Enrico Letta continuino a mandarsi messaggi quanto mai aspri. L’ultimo quello di Conte che in mattinata ha pubblicato un post contro Enrico Letta, che dal canto suo sta chiedendo a tutti i suoi di far capire chi sono i veri colpevoli della caduta del governo Draghi. Ma in Sicilia si va avanti, e si vota sulla piattaforma Skyvote, la stessa che oggi usa il Movimento 5 stelle, e nei gazebo. Il voto è partito alle 8 e si chiuderà alle 22.

L’election day

Intanto continua a circolare l’ipotesi election day che accorpi le elezioni regionali a quelle politiche del 25 settembre, perché si arrivi a questa possibilità però il presidente Nello Musumeci dovrebbe decidere di dare le sue dimissioni prima. Una scelta politica prima che tecnica: il centrodestra dovrebbe aver deciso quale nome proporre per le elezioni.

