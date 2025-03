La destra che cannoneggia Romano Prodi – un’azione concertata, dai giornali ai social fino all’aula della Camera – per un’esecrabilissima tirata di capelli a una giornalista di Mediaset non secerne una sola parola sul numero due di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, che ha dato del «pezzo di merda» a un collega del Fatto. È il solito giochino per parlare d’altro.

Il primo gesto, quello di Prodi, è infarcito di paternalismo, e alla fine in qualche modo ha riconosciuto di aver «commesso un errore» ma «è evidente dalle immagini e dall’audio che non ho mai inteso aggredire, né tanto meno intimidire la giornalista».

Prodi è nel mirino della destra perché è il padre dell’Ulivo; fa sorridere che gente che si compiace del machismo trumpista si scopra improvvisamente femminista. Ma siamo anche certe che le donne dem avrebbero azzannato qualsiasi politico che avesse tentato sulla loro testa una tirata di ciocca.

Gli estemporaneisti

Ma il secondo episodio, la minaccia di Donzelli, è tutt’altra cosa: sulle sue parole («non parlo finché c’è lui», riferito al collega Giacomo Salvini, bandito perché autore del libro “Fratelli di chat”) soffia un’ariaccia da camicetta nera, un avviso minatorio che un partito come Fdi per decenza non dovrebbe permettersi. Qui le scuse non sono arrivate, anzi il gesto è stato rivendicato.

Eppure, questo non basta a chiudere la polemica nel lato democratico. La foto dell’intera delegazione di Bruxelles, comprese le eurodeputate, con il claim «Noi stiamo con Prodi», restituisce l’immagine di una comunità che, se vuole essere credibile tanto nel suo percorso di ricerca di pari dignità di genere quanto nelle sue legittime critiche alla segretaria Schlein, un dubbio se lo deve pur porre.

Nell’ultima settimana di guerre massacri lutti e finte paci, il Pd è andato sui giornali di diversi orientamenti editoriali per la tirata di capelli a una cronista da parte di Prodi; per la proposta di Dario Franceschini di rendere obbligatorio il cognome della madre da parte; e infine – qui non si tratta del Pd ma della sinistra lato sensu – per il semiserio desiderio di Fausto Bertinotti di lanciare un libro alla premier Meloni in risposta alle di lei scempiaggini sul Manifesto di Ventotene.

Casi diversi, certo, che hanno infastidito in misure diverse il Nazareno. Dove c’è una segretaria convinta che l’elettorato progressista sia stanco di boutade e estemporaneismi, e vorrebbe i suoi rappresentanti concentrati su argomenti concreti e solidi. «Con questi perdiamo», dicono i sodali della segretaria (sì, echeggiando toni da girotondi morettiani).

Fra linea e incertezza

Però c’è un fatto estetico, e anche etico: nel Pd ci sono alcuni big di lunga esperienza – non siamo rottamatrici, portiamo rispetto – che suggeriscono a Schlein una strada diversa da quella che lei segue. Sul riarmo, sulla politica estera, sull’agenda, persino sul Manifesto di Ventotene.

Non è in sé una novità: da quando è nato, il Pd è teatro di guerriglie intestine, a volte virtuose a volte autodistruttive. Stavolta però c’è un di più di «mansplaining», quel «mo te spiego» tutto maschile di chi impartisce buoni consigli (talvolta ora che non può più dare cattivi esempi), che oggettivamente non si è mai sentito all’indirizzo dei precedenti dieci segretari, anche quand’erano bersaglio del tiro al piccione.

Domenica scorsa Elly Schlein se n’è lamentata a Roma, nel corso della presentazione del libro di Cecilia D’Elia, "Chi ha paura delle donne”: «Mi dicono cose che a un uomo non direbbero».

Vero. Ma siccome di vittimismo abbiamo piene le tasche, anzi sappiamo che l’immagine della donna vittima è una trappola, aggiungiamo che è anche vero che se in tanti signori democratici hanno agio di occupare la scena, è perché la segretaria, pur attentissima ai suoi personali profili social, lascia ampi spazi, buchi e voragini, nel campo della linea politica del suo partito.

Qualche esempio: se Giuseppe Conte attacca il Pd, lei non risponde; se la coalizione non nasce mentre il governo smotta, la segretaria non indica una rotta intellegibile non solo al gruppo dirigente (che pure sarebbe necessario) ma anche all’elettore e all’elettrice; se il Pd a Strasburgo si spacca come una mela sul riarmo, la segretaria si impone, sì, ma senza promuovere un chiarimento un minimo trasparente davanti agli elettori.

Una strategia dell’incertezza, insomma, che invita a nozze ogni eminenza democratica dotata di qualche senso politico, appeal mediatico e scetticismo sulla segreteria.

Il complotto

È anche vero che in qualche angolino del Nazareno circola l’idea che sia in atto un complotto, dopo una certa riunione a Milano, per logorare la segretaria per convincerla di essere «unfit» a fare la presidente del Consiglio. Ma l’idea del complotto è il rifugio di chi si autoisola e si percepisce come debole: Meloni docet.

Dall’altra parte, ogni politico di esperienza – Prodi, ad esempio lo è – sa bene che gli esiti della politica sono frutto di rapporti di forza. E che Schlein trae sicuro vantaggio dal far circolare l’immagine dell’assedio di una giovane donna da parte di vecchie volpi.

