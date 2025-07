Tasse apparse e scomparse, per informazione basta citare il del caso pedaggi autostradali. Stanziamenti promessi e poi spariti dai radar: ne sa qualcosa l’Anas, società pubblica suo malgrado attrice dello stato confusionale della destra.

E ancora: mini-riforme approvate e poi cancellate, come quella sulle regole antimafia per l’autotrasporto.

Insomma, il decreto Infrastrutture, provvedimento bandiera del vicepremier Matteo Salvini, è stato a metà tra un bazar per distribuire contentini e una polveriera per tenere a bada le tensioni nella maggioranza durante il confronto nelle commissioni Ambienti e Trasporti alla Camera.

Diga bellica

Non sono mancati atti di forza. La diga di Genova (insieme ad altre infrastrutture) potrebbe addirittura trasformarsi in hub militare anche grazie a un emendamento che prevede una corsia per le opere con un interesse strategico per la difesa.

Tra queste appunto la diga genovese che può consentire «lo sbarco di portaerei leggere, navi Nato e truppe», ha ammesso il subcommissario dell’opera nel capoluogo ligure, Carlo De Simone. Tesi confermata dal viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, nei confronti informali con i deputati.

La diga genovese in versione bellica godrà di una sorta di corsia preferenziale per la costruzione. Ma con una prospettiva di militarizzazione. I criteri saranno definiti da un decreto ministeriale tra Difesa e Ambiente. Una novità che ha allarmato il centrosinistra. «La diga di Genova deve restare solo funzionale al suo porto e non sito di interesse Nato o militare in genere», ha detto il deputato ligure del Pd, Luca Pastorino.

Il decreto ha quindi trasformato la commissione Trasporti in una babele. L’invio del testo in aula a Montecitorio è avvenuto tra le proteste delle opposizioni, che non hanno avuto nemmeno il tempo di valutare le nuove formulazioni degli emendamenti. C’era fretta di archiviare il dibattito per silenziare le spaccature e blindare tutto con il voto di fiducia.

Il caso emblematico resta la figuraccia sui rincari dei pedaggi. Il governo aveva progettato il balzello, poi travolto dalle polemiche delle opposizioni, per sostenere i cantieri dell’Anas.

Dopo la marcia indietro è arrivata la riformulazione, depositata lunedì, che prevedeva il ricorso al fondo di garanzia con lo scopo di dare copertura a una parte delle spese.

In questo balletto è stata votata una terza versione che di fatto non indica alcun possibile introito. Tanto da far sollevare dubbi sull’utilità della proposta stessa: le risorse dovranno essere reperite altrove. Con il sospetto che nella legge di Bilancio possa sbucare di nuovo una misura gemella ai rincari.

Sugli autotrasportatori la situazione è stata al limite del grottesco: la maggioranza aveva dato il via libera all’emendamento con consentiva l’iscrizione all’albo del settore con una semplice comunicazione antimafia invece dell’informativa.

Rixi aveva difeso a spada tratta la scelta: «Non intende in alcun modo allentare i controlli antimafia, ma si limita a perseguire un'opera di semplificazione procedurale», aveva detto in commissione a Montecitorio. Poi il passo indietro: il testo già approvato è stato ritirato.

La maggioranza ha dovuto frenare pure sull’emendamento cosiddetto salva-Spinelli o anche “salva-porti, orchestrato inizialmente per garantire all’imprenditore la concessione al porto di Genova, gravata dalla sentenza del Consiglio di stato che ha imposto lo stop. In attesa dell’esito del ricorso, il quadro resta fermo.

Nella nuova formulazione, infatti, la novità non si applica ai casi in cui ci sono «procedimenti pendenti». Il gruppo dell’imprenditore, interpellato da Domani, professa tranquillità: «Spininvest specifica che la concessione provvisoria rilasciata alla società gruppo Spinelli è già conforme alla sentenza del Consiglio di stato».

Croce pedaggi

C’è poi un’altra tacca che si aggiunge agli impegni disattesi. Giorgia Meloni, negli anni all’opposizione, aveva assunto un impegno: evitare il pagamento del pedaggio ai romani che – per raggiungere il centro – devono attraversare la Strada dei Parchi. Pensava a un’esenzione speciale.

Solo che la sua maggioranza ha respinto la proposta che voleva rendere gratuita la tratta per i residenti della capitale. «Meloni all’opposizione prometteva la gratuità del pedaggio. Oggi, da capo del governo, la nega con il voto contrario della sua maggioranza», sottolinea il deputato del Pd, Andrea Casu, primo firmatario dell’emendamento.

Tanto che la destra deve accontentarsi di esultare per il rinvio di una norma introdotta dal governo Meloni, quella che prevedeva il divieto ai veicoli euro 5 in alcune regioni del centro-nord.

