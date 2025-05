La gara velica si disputerà per la prima volta in Italia. Abodi tessitore. La Nuova Zelanda ha rinunciato per i costi di organizzazione troppo alti. Il sindaco Manfredi gioisce. Il governo prova a riconquistare il Meridione

Appena tre giorni fa la terra ha tremato a Napoli e in tutta l’area vesuviana, giovedì Giorgia Meloni ha annunciato trionfante che proprio qui si svolgerà nel 2027 la Coppa America, la regata che è anche la più antica competizione sportiva internazionale. «Si disputerà, per la prima volta nella storia, in Italia», ha scritto orgogliosa la premier, ringraziando il ministro per lo Sport Andrea Abodi, quello dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Quella che Meloni considera un’opportunità è nata in realtà da una rinuncia. Storicamente la competizione viene organizzata nel proprio paese dal team vincitore ma Team New Zealand, che ha conquistato il trofeo nel 2024, ha scelto di non difenderlo e dunque di non organizzare l’edizione, anche se detiene i diritti sull’evento e ha scelto la sede alternativa. Troppo alti i costi: il 1° aprile ha annunciato che i fondi governativi non sarebbero bastati. Per dare un’unità di misura: per l’America’s Cup 2024 si è stimato che Barcellona abbia speso circa un miliardo di euro. Per i costi elevati anche l’amministrazione comunale catalana – organizzatrice uscente – ha deciso di non candidarsi per fare il bis nel 2027.

Così è nata l’opzione Napoli. La regata, che si terrà nella primavera del 2027, avrà come sfondo Castel dell’Ovo e Posillipo, mentre a Bagnoli saranno allestite le basi dei team. Ancora presto per conoscere quanto costerà il tutto, ma la premier ha scelto di utilizzarla come argomento di propaganda.

«La scelta del capoluogo partenopeo contribuirà a rafforzare il rinnovato protagonismo del Sud, che in questi anni ha saputo riscoprire il suo dinamismo e il suo orgoglio, registrando una crescita del Pil e dell’occupazione superiore alla media nazionale», si legge nel comunicato di palazzo Chigi. L’America’s Cup, dunque, è stato il perfetto espediente per un rilancio dell’immagine del governo nel Meridione e soprattutto in Campania, regione in cui Fratelli d’Italia arranca anche in vista delle prossime regionali, per le quali non è stato individuato il candidato di centrodestra.

Sul carro, tuttavia, ha trovato spazio anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che per ottenere il risultato ha lavorato a stretto contatto col governo «per preparare un dossier di grande complessità, ricco di aspetti tecnici meteomarini. Avevamo dei competitor molto forti, aggressivi e molto sostenuti ma anche noi siamo stati molto sostenuti dal governo», ha detto il primo cittadino, il cui nome è ancora nel mazzo come piano alternativo per il centrosinistra in regione. Altrimenti, nel 2026, potrebbe decidere di ricandidarsi a sindaco.

Anche per questo la zona nevralgica del progetto sarà Bagnoli, decima municipalità di Napoli, dove si trova un’area di due milioni di metri quadrati con fabbriche abbandonate che, da trent’anni, aspettano una riqualificazione. «Accoppiare la competizione della vela con una grande opera di recupero urbano dimostra come lo sport può essere occasione e opportunità di riscatto», ha detto Manfredi.

Del resto, come viene fatto notare da chi conosce bene l’area e la sua gestione amministrativa, la compresenza di un grande evento «potrà velocizzare moltissimo gli iter, riducendo la burocrazia nell’ottica di accelerare per rispettare una scadenza molto ravvicinata. Così è già stato per molte gestioni straordinarie a partire dall’Expo di Milano». Con i conseguenti rischi di gestione che potrebbero derivarne, visto che nel nostro paese, troppo spesso, la velocità riduce i controlli.

La vetrina

Indubbiamente, la scelta di Napoli produrrà un indotto turistico ed economico importante per la città, oltre che essere – al netto dei costi – una prestigiosa vetrina per amministrazione e governo. Tanto che la mossa di privilegiare il Sud è diventato argomento di contesa elettorale in un’altra terra di mare come la Liguria. «Spiace leggere che Genova si è mossa troppo tardi e l’opportunità è stata agganciata da Napoli. Sicuramente è una occasione persa», è stato il commento della candidata sindaca del centrosinistra nel capoluogo, Silvia Salis, con un riferimento nemmeno troppo velato all’ex primo cittadino, oggi presidente di centrodestra della regione, Marco Bucci.

Secondo fonti di maggioranza, il grande tessitore dell’operazione sarebbe stato il ministro dello Sport Abodi, che per formazione viene da quella che viene definita Sport Industry e ha lavorato per multinazionali che operano nel settore del marketing e dell’organizzazione di grandi eventi. «Un riconoscimento straordinario frutto della collaborazione tra le istituzioni», ha detto, e la sottolineatura della sinergia tra governo e comune non è passata inosservata. Nessun accenno, per ora, ai costi: «Le cifre le diremo strada facendo».

