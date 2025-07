Il responsabile esteri del Pd: «“Controproducente” è non riconoscerne lo stato come Francia e Spagna». «Lo sterminio di Gaza? Molti giuristi internazionali, anche israeliani, non esitano a parlare di genocidio»

Peppe Provenzano (deputato, responsabile esteri Pd, ndr), per Giorgia Meloni riconoscere oggi lo Stato di Palestina è «controproducente».

L’unica cosa controproducente sono le sue dichiarazioni. Non solo per il destino dei palestinesi, ma anche per gli interessi dell’Italia. Le sue parole sono un cortocircuito logico, politico e morale. Intanto, se l’Autorità nazionale palestinese è debole e non ha un vero Stato è perché il processo di pace di Oslo è stato sabotato per responsabilità di Netanyahu, peraltro rivendicata. Politico, perché al governo di Israele c’è una leadership criminale che nega per legge la prospettiva dei due Stati. Morale, perché questo atto è un riconoscimento dei diritti delle vittime di quello che molti giuristi internazionali, israeliani compresi, non esitano a definire genocidio.

Le elezioni a Gaza oggi sono impensabili. Il riconoscimento non è solo un gesto simbolico?

No, è un gesto che sul piano politico riconosce chi ha diritto a stare dove, sulla base del diritto internazionale e delle risoluzioni Onu. E certifica quello che la Corte internazionale di giustizia ha già detto: che l’occupazione illegale dei territori è una sistematica violazione del diritto internazionale. Significa condannare il disegno di annessione di fatto della Cisgiordania con le colonie e preservare la prospettiva dei due stati contro chi, Hamas e l’estrema destra israeliana, la nega. Quelle di Meloni sono scuse: l’ennesima omissione del governo italiano, un grave torto storico verso il popolo palestinese e un danno per l’Italia. Perché altri paesi, prima la Spagna ora la Francia, si stanno sostituendo nel ruolo che il nostro paese ha sempre svolto nel Mediterraneo, di costruttore di pace e dialogo con il mondo arabo.

Il governo italiano chiede in prospettiva il “mutuo riconoscimento” fra Palestina e Israele. Non è una richiesta più realistica?

No, è un’altra menzogna. Meloni può decidere di stare dalla parte sbagliata della storia. Ma non può riscriverla, come ha fatto il ministro Tajani. A parte il fatto che l’Italia ha riconosciuto lo Stato di Israele nel 1949, lo ha fatto anche la Palestina nel 1993, attraverso l’Olp, con gli accordi di Oslo. Fare appello al mutuo riconoscimento significa aspettare che a riconoscere la Palestina sia Netanyahu. E dunque mai. È l’ennesima dimostrazione di un’amicizia ideologica con Netanyahu, che Salvini ha celebrato l’altro giorno in Parlamento: un oltraggio. E l’ennesimo gesto di subalternità a Trump, di distacco da un processo che finalmente si avvia in Europa, pur con colpevole ritardo.

Per gli Usa è una vittoria di Hamas.

È la menzogna più insopportabile. Hamas nega la prospettiva di “due popoli due stati”. E la Palestina non è Hamas.

Perché l’Europa procede alla spicciolata?

Perché l'Ue oggi è quella delle nazioni e dei nazionalismi a cui Ursula von der Leyen è sempre più piegata. Gaza ci riguarda non solo perché assistiamo allo sterminio di un popolo, ma per l’attacco all'ordine internazionale basato sul diritto, al multilateralismo, ai principi su cui si è fondata l’Europa. Von der Leyen ci ha fatto perdere credibilità di fronte al mondo, non è riuscita a pronunciare le parole necessarie che invece ha pronunciato per l'Ucraina. Questo è fallimento storico dell'Ue su cui il Governo italiano ha una responsabilità enorme: ha fatto mancare i voti per la sospensione dell'accordo fra Ue e Israele. Meloni fa deragliare l’Italia dalla sua tradizione diplomatica. Un prezzo che pagheremo in termini di proiezione internazionale. Non vuole riconoscere lo Stato di Palestina per convinzione? Lo faccia almeno per convenienza: quale prospettiva avrà l'Italia, con un Medio Oriente insanguinato, fonte continua di instabilità e con un mondo arabo che guarda alla nostra doppia morale con crescente ostilità?

Allora perché voi sostenete von der Leyen?

I nostri voti non sono più scontati, Von der Leyen ha rotto il vincolo di maggioranza nel Parlamento europeo e ha fatto della Commissione una replica del Consiglio, inseguendo la svolta a destra dei governi. Il nostro sostegno è condizionato alla riaffermazione di un programma politico. Abbiamo salvato il fondo sociale europeo, ma se il bilancio resta com’è i socialisti non lo voteranno. E tra le condizioni da porre a von der Leyen c’è la necessità di una svolta su Gaza. L’uso della fame come arma di guerra è senza precedenti, dopo Gaza sarà difficile ricostruire la credibilità del diritto internazionale. Dobbiamo spingere con tutta la forza dell’opinione pubblica e di un sentimento collettivo trasversale perché l'Italia e l’Ue facciano la loro parte.

Meloni però ha il favore del popolo italiano. Come se lo spiega?

Meloni pagherà un prezzo alto anche nel suo mondo per la subalternità verso Trump, per le sue omissioni, i silenzi, e dunque le complicità con Netanyahu. Ha negato persino l'interruzione della cooperazione militare con Israele, che sarebbe un atto dovuto.

La scelta di Macron di riconoscere la Palestina è dettata da ragioni di politica interna: questo cambia qualcosa?

No. È una scelta comunque importante, ancorché tardiva. Per il governo italiano c'erano molti modi per reagire, data l’isteria francofobica di Meloni. Ha scelto il più vile.

Sul Medio Oriente le opposizioni restano divise.

No, sul Medio Oriente abbiamo presentato una risoluzione unitaria che chiedeva cose precise e su cui il 7 giugno abbiamo portato in piazza 300 mila persone: il riconoscimento della Palestina, l'embargo delle armi, le sanzioni verso il governo israeliano, la sospensione dell'accordo con la Ue. Dal novembre ‘23 proponiamo che l'Onu invii una forza di interposizione.

Unitaria, ma fra tre forze: Pd, M5s e Avs.

Anche Calenda ora chiede il riconoscimento della Palestina. Chiede che lo faccia la comunità internazionale. Vorrei ricordare che oltre 140 paesi l'hanno già fatto. Deve farlo l’Italia.

Sui dazi von der Leyen otterrà una soluzione meno negativa di come si annunciava?

Non vedo nulla di positivo nella guerra commerciale avviata da Trump. E il prezzo dell’accordo sarà alto per le imprese e per i lavoratori. L’Europa doveva reagire con più determinazione, colpendo dove avrebbe fatto male a Trump, cioè sugli interessi dei tecnocapitalisti che lo hanno sostenuto. E invece su questo all’ultimo G7 i governi europei gli hanno fatto un regalo enorme. E lo stesso con l’impegno del 5 per cento delle spese Nato, assunto solo per compiacerlo: rischia di far saltare il modello sociale europeo. Nella Ue serve una svolta: dobbiamo aprirci a nuovi mercati, a cominciare dal Mercosur, e avviare una strategia autonoma delle relazioni con la Cina, che von der Leyen non avvia per non turbare Trump. Soprattutto serve una svolta interna: puntare sulla nostra economia con un rilancio degli investimenti e dei salari per far crescere la domanda. Il Pd sta spingendo i progressisti europei ad essere più esigenti e coraggiosi. Molti pensano che viviamo un tornante della storia in cui soffia il vento della reazione, io penso che se facciamo il nostro mestiere, il vento ce lo andiamo a prendere e le destre nazionaliste possono essere sconfitte.

Le spese per la Nato, oltre al modello europeo, faranno saltare anche il Pd?

Quell’impegno produce un problema più grave e serio: i riarmi nazionali allontanano la costruzione di una difesa comune Ue. Che è un obiettivo che unisce tutto il Pd. E comunque la nostra posizione l’abbiamo espressa in Parlamento, invitando il Governo a fare come la Spagna di Sanchez: dire no, dimostrare che si può tenere fede alle alleanze internazionali mantenendo la propria dignità e facendo gli interessi del proprio paese. E in prospettiva dell’Europa.

