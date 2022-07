vicesegretario Peppe Provenzano, in Sicilia per le primarie di coalizione: «Il patto regionale è distinto da quello nazionale, che invece è inevitabilmente legato all’esito della crisi».

Mario Draghi è rimasto a Roma nel weekend per preparare il vertice intergovernativo italo-algerino. La missione, cruciale per la cooperazione bilaterale nel settore dell’energia, è stata però «compattata» in un solo giorno, lunedì.

Il presidente del Consiglio, dimissionario ma non ancora dimissionato, si è tenuto il tempo per preparare con cura «l’informativa» di mercoledì alle camere, a partire dal Senato. Fra le forze della maggioranza lato sinistro, ferve l’attività diplomatica per far rientrare la crisi. Ma le probabilità di successo diminuiscono di ora in ora. Chi ha parlato con il premier riferisce l’impressione che non ci sia nulla che possa fargli ripensare le dimissioni che ha rassegnato già una volta al Quirinale.

Qualsiasi sia l’esito finale della discussione nei Cinque stelle, nessuno può garantire il futuro comportamento parlamentare di quella forza politica. Neanche Giuseppe Conte. Dunque il caso è inedito: il premier non è stato sfiduciato dalla sua maggioranza, è semmai lui a non aver più fiducia nella sua maggioranza.

Quello che vede Draghi è la realtà. Da un M5s in pieno avvitamento, ieri mattina è filtrata l’intenzione di ritirare la delegazione dei ministri. Subito smentita. L’episodio viene spiegato dai “governisti” come un’iniziativa di uffici stampa che puntano alla crisi, ormai fuori dal controllo dello stesso presidente. Dall’altro lato c’è la destra di governo. Ieri si sono consumate telefonate molto tese fra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Alla fine il primo ha costretto il leghista a rimangiarsi la sua richiesta di elezioni all’inseguimento di Fratelli d’Italia: in un comunicato congiunto scaricano sui Cinque stelle la responsabilità della crisi. Ma il voto, adesso, darebbe un’occasione storica a Giorgia Meloni, offerta su piatto d’argento dai grillini.

Pieni poteri

A puntare tutto nella prosecuzione del governo Draghi è solo il Pd. La diplomazia è in azione a più livelli. Il segretario del Pd Enrico Letta lavora su Conte – ma il rapporto anche personale ormai si è gelato – per assicurare il sì dei parlamentari su un’eventuale risoluzione. Sempreché una risoluzione venga messa al voto. Fin qui da palazzo Chigi l’eventualità non è contemplata. Si studiano i precedenti. Da ambienti del Quirinale invece filtra uno scenario: Draghi fa il suo discorso, non cerca un voto quindi non rischia di essere sfiduciato, va al Colle a dimettersi ma resta in carica «con pienezza dei poteri». Le camere vengono sciolte subito, si vota entro fine settembre. Ma Draghi continua a lavorare fino allo scambio di campanella con il nuovo premier. O la nuova premier.

Ma il voto non è il piano A del Pd. «Lavoriamo per la prosecuzione di un governo di unità nazionale», dice Andrea Orlando, «ci auguriamo che la discussione che si sta svolgendo nei Cinque Stelle aiuti questa prospettiva ed eviti di dare spazi, peraltro immeritati, alla destra».

La parola voto è tradizionalmente poco simpatica ai parlamentari, anche quelli del Pd. Ma ormai le elezioni anticipate sono l’eventualità più probabile. Con conseguente sconfitta del centrosinistra: ieri Youtrend ha pubblicato una simulazione secondo cui la rottura dell’asse giallorosso consegnerebbe una valanga di collegi uninominali al centrodestra. E quella rottura è nelle cose.

Il vicesegretario Peppe Provenzano, in Sicilia per la campagna per le primarie di coalizione, ha specificato che «il patto regionale è distinto da quello nazionale, che invece è inevitabilmente legato all’esito della crisi». E poi c’è il paese. A parte le frange della sinistra radicale, fuori dal palazzo piovono appelli a Draghi perché resti: autorevoli voci vaticane, sindaci, parti sociali. Confindustria. Persino la Cgil chiede che la crisi sociale sia «la priorità che tutti devono avere presente. Non è il momento di indebolire il paese e bloccare le riforme».

