La direttrice dell’ufficio stampa Rai contesta la veridicità dell’uccisione di civili palestinesi – di cui però esistono immagini video – e sostiene siano state realizzate in «set» dove Hamas ha prodotto «propaganda»

«Si è parlato spesso del cinismo dell’esercito israeliano. Non esiste una sola prova che siano state sventagliate delle mitragliate contro civili inermi. Eppure questo è stato detto senza alcuna verifica delle fonti. Vergogna, vergogna, vergogna». A dirlo è Incoronata Boccia, capo ufficio stampa della Rai allo stesso convegno del Cnel a cui la ministra della Famiglia Eugenia Roccella ha detto che le «gite ad Auschwitz» sono state utili solo per fomentare l’antifascismo.

Boccia è stata per diverso tempo vicedirettrice del Tg1, arrivata dalla redazione regionale della Sardegna, prima di passare in estate a dirigere l’ufficio stampa dell’azienda. In passato ha già polarizzato con le sue opinioni forti sull’aborto.

Le parole

Boccia vorrebbe vergare un «j’accuse sul suicidio del giornalismo. Io proporrei che oggi possa emergere una candidatura ad Hamas: la vogliamo candidare alla miglio regia? A cui noi giornalisti per primi ci siamo piegati senza alcuno spirito critico. Perché dove sono stati allestiti i set noi non siamo andati a controllare» continua, citando «delle indagini e delle inchieste che hanno provato che quella informazione era propaganda».

Per Boccia c’è un problema sul concetto di «proporzionalità» tirato in ballo per criticare la reazione di Israele: la direttrice cita, come per smentire che Israele sia andato oltre una reazione “proporzionale”, i duemila prigionieri scambiati per venti ostaggi. Mentre per quanto riguarda «l’uso ideologico della parola “genocidio”», continua, «con quale faccia usciranno di casa queste persone il 27 gennaio?»

