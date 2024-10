«Infame». La parola scelta da Paolo Corsini, direttore degli Approfondimenti Rai, per il conduttore Corrado Formigli è proprio questa. Raccolta dall’inviata Roberta Benvenuto all’uscita della festa del quotidiano Il Tempo, la sequenza di Corsini che lascia la festa esprimendosi in questi termini a proposito del suo collega è stata mandata in onda ieri sera a Piazzapulita.

«Voi di Piazzapulita siete... no comment. Dite all'amico Formigli che si guardasse un pochino nella coscienza, va... infame» dice il direttore allontanandosi.

«Lascio ai telespettatori ma anche alla Rai di valutare se questi termini siano degni di un altissimo dirigente di una televisione pubblica pagata da tutti i cittadini, compreso il sottoscritto» ha detto in studio il conduttore Corrado Formigli.

«Io non ho il piacere di conoscere questo Corsini, ma lui mi insulta dandomi dell'infame senza che ci siamo mai incontrati, non ci siamo mai parlati nella nostra vita. Noi non lo abbiamo mai insultato, capisco che il direttore dell'approfondimento Rai sia molto nervoso per la serie impressionante di flop che ha inanellato, di cui è corresponsabile. Cosa dire? Io la coscienza ce l'ho pulitissima caro Paolo Corsini, anche perché sono sempre stato alla larga dai partiti e dai palchi elettorali e dei partiti», continua la replica.

Poi Formigli ha lanciato la clip di dicembre scorso, quando Corsini si autodefinì militante di FdI alla festa di Atreju: «La stessa cosa non si può dire di lei. Forse lo spezzone che più la riguarda è proprio questo dove lei si definisce militante. Credo che al suo insulto infame non ci sia altra risposta che questa e poi chi guarda giudicherà».

Le reazioni

Ha detto la sua su X quasi in diretta Andrea Salerno, direttore di rete di La7 con un passato a Rai3: «Le parole sono importanti, definiscono. Qui a La7 siamo quasi tutti figli del Servizio pubblico, ci abbiamo lavorato anni, anche con qualche notevole successo e contribuendo alla sua crescita editoriale. Dispiace vederlo così».

Ancora più netto il presidente dell’Fnsi Vittorio Di Trapani: «Il direttore dell'Approfondimento Rai Paolo Corsini ha dato dell'infame al conduttore di Piazzapulita Corrado Formigli. Lo trovo indegno del ruolo che ricopre. Mi auguro immediate scuse da parte della Rai, e decisioni conseguenti»

