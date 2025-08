L’infilata Papi-Tg5-Ruota della fortuna spaventa via Asiago, che non ha niente per arginarla, se non Insegno e le teche. E ora c’è il rischio sorpasso del Tg5 sul Tg1

Odio l’estate. Il verso del testo scritto da Bruno Brighetti per Bruno Martino sembra quantomai adatto al clima che si respira a via Asiago nell’ultima settimana di lavoro prima della pausa estiva. Ultimi giorni per chiudere su Sanremo, ma in cui addirittura va in scena una riunione operativa (l’espressione “d’emergenza” viene respinta con fermezza) per fare il punto sugli ascolti di un’estate memorabile a livello televisivo solo per il risultato esagerato di Temptation Island. La verità però è che Mediaset ha vinto sui cento metri, il singolo programma spot, ma rischia di avere ottime carte anche per affrontare la maratona, il rientro autunnale.

La ragione è tutta in un’accoppiata azzeccatissima nell’access time, ma in generale nella programmazione pomeridiana: a preoccupare particolarmente il settimo piano è la sequenza Sarabanda-Tg5-Ruota della fortuna. Il problema è soprattutto il programma di Gerry Scotti, che devasta gli ascolti di Techetecheté, fino a quest’estate porto sicuro della tv di stato per quando la programmazione invernale termina. «È un gran bel programma, fatto bene. E lui è bravissimo» ammettono in azienda di fronte alla gallina dalle uova d’oro che sta lasciando giorno per giorno Rai1 anche dieci punti sotto al competitor.

Ma Scotti piace talmente tanto che i telespettatori iniziano a cambiare canale ben prima della fine del giornale della rete ammiraglia per sintonizzarsi su Canale 5, come rivelano i dati dello share. La spira in cui il Biscione tiene ben stretta la Rai prima e dopo il notiziario fa male anche nel pre-tg. Anche se quest’anno Pino Insegno regge il colpo, restando in vantaggio sulla Sarabanda di Enrico Papi, la performance non è comunque alla pari di quella di Marco Liorni.

Dove L’eredità consegna infatti la rete intorno al 26-28 per cento, Reazione a catena si muove sul 23-25. Non un risultato pessimo come quello che si era registrato nel primo anno di ritorno del comico in Rai, ma comunque una perdita di terreno, complice Papi che comunque sera per sera porta a casa il 16-18 per cento di ascolti. I punti percentuali che vanno persi giorno per giorno rischiano di avere ricadute sulla raccolta pubblicitaria: una performance debole in una fascia pregiata come quella dell’access può compromettere l’interesse degli investitori.

A soffrire è anche il Tg1: in alcune serate, il vantaggio si erode ad appena 20mila spettatori in più e la sfida tra Clemente Mimun e Gian Marco Chiocci entra nel vivo. Ma sul sorpasso del Tg5 nessuno vuole mettere la firma. Il problema, filtra dall’azienda, è che per il resto del mese d’agosto non c’è soluzione in vista.

Da escludere un anticipo de L’Eredità e Affari tuoi: il gioco dei pacchi tornerà in onda il 2 settembre, mentre per il quiz di Liorni si parla addirittura di metà ottobre. Le puntate andrebbero registrate, ma Stefano De Martino è in tournée e la Rai non ha altro in pancia per arginare Canale 5 oltre a Techetecheté e Insegno. Per il doppiatore caro alla governance che introduceva i comizi di Giorgia Meloni, per altro, è nell’aria un rinnovo di contratto, anche se non è ancora chiarissimo per quali ruoli.

Speranza De Martino

Di conseguenza, in Rai ci si limita a pregare che il danno non sia troppo ingente e il rientro di De Martino possa contenere Scotti: in azienda sono fiduciosi, anche se la consapevolezza che, fin quando La ruota della fortuna resterà in onda, i risultati strabilianti di quando Rai1 arrivava a doppiare la concorrenza in termini di share non ci saranno più. E a Mediaset, dove sono in fase di sperimentazione, soprattutto per quanto riguarda access e prime time, l’unica certezza è che Striscia la notizia non ricomincerà fino a novembre: fino ad allora potenzialmente il Biscione continuerà a fare man bassa di ascolti.

Al settimo piano c’è, oltre a una certa sconsolazione per la mancanza di alternative, un diffuso clima di scaricabarile: chi accusa la direzione prime time per non aver trovato per tempo un gioco alternativo dopo che si erano persi i diritti dei Soliti ignoti, chi ce l’ha ancora con il day time e Insegno per un gioco che è solido ma non dà risultati esagerati, chi punta il dito contro la direzione Cinema e serie tv per aver puntato tutte le fiche su Ritorno a las Sabinas.

La serie che avrebbe dovuto mantenere in vita il pomeriggio estivo di Rai1 è stata talmente poco apprezzata che si è preferito ripiegare sulle repliche, che puntualmente perdono contro le soap che Mediaset ha acquistato in grande stile e complicano la vita all’Estate in diretta, in onda subito dopo. Per non parlare del rientro autunnale, quando La volta buona di Caterina Balivo, in onda nel primo pomeriggio, dovrà riconquistare spettatori che magari nel frattempo si sono appassionati a qualche serie. Ma tornerà un altro inverno, cantava Martino, e sospirano speranzosi in Rai.

© Riproduzione riservata