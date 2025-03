Gli aggiustamenti in extremis portano a uno scambio con Forza Italia per quanto riguarda Rainews, in modo da allontanare Petrecca dal canale. Movimenti anche a Radio2 e Radio3

Ultimo miglio per le conferme e le nuove nomine alla guida di testate e generi Rai. Giovedì 20 marzo in consiglio d’amministrazione l’ad Giampaolo Rossi arriverà con un ampio pacchetto di nomine. Nonostante la mancanza di accordo per issare in sella la presidente designata Simona Agnes – la nomina deve ancora essere confermata dai due terzi della commissione Vigilanza – la governance di viale Mazzini (in trasferta temporanea a via Asiago) ha finalmente trovato la quadra.

Decisione più facile è stata quella del Tg3, dove sarà confermato Pierluca Terzulli, che aveva preso con la benedizione di Avs e Movimento 5 stelle il posto di Mario Orfeo dopo che aveva lasciato la Rai. Il direttore di Rainews Paolo Petrecca, sfiduciato di recente dalla sua redazione, è stato ricollocato in extremis a Raisport, in uno scambio orchestrato a lungo con Forza Italia, che invece piazza alla guida della all news Federico Zurzolo. Meglio metterlo dove non è al centro della scena (e la redazione è considerata più disponibile nei confronti di un direttore di destra), è il ragionamento che circola al settimo piano, dove per Petrecca erano state esplorate anche altre soluzioni, per esempio il Gr Radio. Francesco Pionati (area Lega) è infatti in scadenza per sopraggiunti limiti di età: per lui continua a essere in ballo il passaggio alla presidenza di Rai pubblicità, anche se con probabilità minori per una serie di cavilli legali da risolvere, per accelerare il subentro di Nicola Rao, meloniano, finora alla direzione Comunicazione. Al suo posto dovrebbe essere promosso Fabrizio Casinelli, finora capo ufficio stampa dell’azienda.

Non è chiaro in realtà quante nomine Rossi riesca effettivamente a mettere sul tavolo già giovedì. Di sicuro va risolto il nodo degli interim (Tgr, Tg3, Rainews e Raisport), ma al settimo piano si spinge per portare a casa l’intero disegno di riassegnazione delle poltrone che ha in mente l’amministratore delegato.

Cultura e Prime time

Movimenti anche in zona Rai cultura e documentari: Fabrizio Zappi (area Lega) viaggia dalla seconda alla prima, mentre ai documentari dovrebbe subentrare Luigi Del Plavignano, considerato gradito agli azzurri. Anche a Rai Italia verrebbe confermato un nome che piace dalle parti di Forza Italia, la vicedirettrice del Tg1 Maria Rita Grieco, che a quel punto lascia un posto nella squadra di Gian Marco Chiocci da riempire. Sfumerebbe così l’opzione Rai Cultura per il meloniano Angelo Mellone, che resta al Day time. La Lega starebbe chiudendo i giochi anche per sostituire Marcello Ciannamea al prime time – altra direzione di peso – con Williams Di Liberatore, con l’ex direttore dell’ultimo Sanremo, considerato ormai piuttosto lontano dal partito. Un posto che attualmente è occupato da Stefano Coletta, che potrebbe ottenere finalmente l’incarico di coordinatore dei generi, ruolo che Rossi ha in mente per lui da ormai diverso tempo.

Il piano dell’ad era stato finora ostacolato dalla Lega, che però adesso dovrebbe assecondare FdI. Secondo quanto si dice nei corridoi Rai, il Carroccio conquisterebbe anche Radio2, da assegnare a Giovanni Alibrandi, finora vicedirettore di Paolo Corsini agli Approfondimenti, una direzione di cui i meloniani in realtà farebbero volentieri a meno, ma a cui – considerati i programmi che copre, non ultimo Report, spesso ragione di mal di testa per la maggioranza – non ambisce nessun altro. Il neodirettore che prende il posto di Simona Sala (che secondo i bene informati migrerà in direzione Radio3, dove il direttore Andrea Montanari non è lontanissimo dalla pensione) avrà dunque di nuovo a che fare con Serena Bortone, che dopo la chiusura del suo programma Chesarà su Rai3 ha iniziato la nuova stagione con Cinque in condotta su Radio2: il suo interlocutore durante il caso Scurati era stato, oltre che Corsini, proprio l’allora vicedirettore Alibrandi.

Il ruolo di Marano

Il pacchetto completo della governance prevede anche che nel vasto mondo della radiofonia – ex feudo dell’attuale dg Roberto Sergio, negli ultimi tempi in mano a Flavio Mucciante – faccia invece capolino Franco Argenziano. La direzione Rai sostenibilità, lasciata libera da Roberto Natale quando è diventato consigliere d’amministrazione, dovrebbe diventare invece il nuovo ufficio di Silvia Calandrelli, che lascerà dopo oltre dieci anni Rai Cultura. Confermata invece Maria Pia Ammirati al timone delle fiction.

La lettura politica che restituiscono in azienda è di un accordo che accontenta tutti, ma in particolare la Lega. Il filo che lega diversi nomi, anche fuori da quella che è considerata l’area strettamente “leghista” è proprio un’ottima conoscenza dei protagonisti con il consigliere considerato vicino alla Lega, Antonio Marano: da Zurzolo, testimone di nozze dell’ex direttore della Tgr (a sua volta gradito al Carroccio), a Del Plavignano. Altra vecchia conoscenza di Marano è Argenziano, mentre Di Liberatore è considerato un suo allievo, ma la conquista a cui la Lega tiene di più – e per cui è stata disposta anche a cedere il Gr Radio, con cui ora FdI può allargare i suoi possedimenti in Rai – è la Tgr, difesa contro l’interesse degli alleati-rivali della maggioranza, dove sarà confermato Roberto Pacchetti. Sulla testata che tiene insieme le 24 redazioni regionali aveva infatti messo gli occhi anche la governance politica di Fratelli d’Italia, qualcuno evoca addirittura un interessamento del braccio destro di Giorgia Meloni, Giovanbattista Fazzolari. Alla fine, però, tutto si è risolto con un ritorno allo status quo: per i ben informati, un capitale da spendere in altre partite con la Lega.

