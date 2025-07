Nella bozza c’è qualcosa di buono per tutti i partner. L’opposizione parla di «occupazione», manca però un’alternativa. Per Mattarella, la situazione è «sconfortante»

Il testo base della maggioranza per la riforma Rai, presentato ieri dal relatore Roberto Rosso – Forza Italia – e dagli altri maggiorenti della coalizione, contiene qualcosa di buono per tutti. La Lega si porta a casa il via libera sulla cessione delle partecipazioni nelle controllate, Forza Italia ottiene una rassicurazione sulla presenza del canone – che mette in cassaforte i ricavi pubblicitari di Mediaset – e Fratelli d’Italia ha la certezza che se la destra dovesse continuare ad avere la maggioranza potrà controllare l’azienda con molti meno problemi grazie a maggioranze decisamente più semplici da raggiungere.

Ma andiamo per ordine: nel merito, il testo prevede un consiglio d’amministrazione di sette membri. Tre sono eletti dalla Camera, tre dal Senato e uno dall’assemblea dei dipendenti. Sulla carta, un modo per sottrarre l’azienda al controllo del governo (anche il contratto di servizio non sarà più negoziato dalla Rai con ministero delle Imprese ma con la commissione di Vigilanza), ma nei fatti decisamente no. Alla terza votazione, infatti, basterà la maggioranza assoluta per votare un consigliere.

Lo stesso vale per il presidente, per cui basterà la maggioranza assoluta della commissione di Vigilanza: impossibile un impasse come quello che si registra in questi mesi per la conferma alla presidenza di Simona Agnes. Quadro definito «sconfortante» dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando alla cerimonia del ventaglio.

La Lega, per altro, ha chiesto e ottenuto un rafforzamento delle funzioni del presidente, che avrà un ruolo attivo sul controllo della linea editoriale (con un potenziale rischio di conflitto con l’ad). Ma per il Carroccio c’è anche la presenza in cda – seppure senza diritto di voto – di un rappresentante della conferenza Stato-Regioni e di uno dell’Anci. Il capogruppo in Vigilanza Giorgio Maria Bergesio esulta poi per la possibilità di tagliare – con motivazione scritta – del 5 per cento ogni anno il canone.

Una cifra ben lontana dall’ambizioso 20 per cento annuo che si proponevano i salviniani a inizio legislatura, ma pur sempre una conquista. Sempre che resti in piedi: a taccuino chiuso anche i partner di coalizione confessano dubbi sulla probabilità di mantenere in piedi l’opzione per il taglio, che incontra l’opposizione di tutto il resto dell’arco parlamentare, a partire da Forza Italia.

Gli azzurri – molto attivi sui dossier Rai ultimamente, anche con il contributo del senatore Claudio Lotito – hanno anche ottenuto che la liquidazione delle partecipazioni sia limitata fino al raggiungimento della quota di controllo. La norma toccherebbe infatti da vicino Raicom, Raicinema e Raipubblicità: quest’ultima in particolare, temono i forzisti, sempre con un occhio rivolto agli interessi del Biscione, potrebbe fare fin troppa gola ai privati.

Altro elemento che fa la gioia di FdI e FI: la nuova legge annullerebbe il bilancio di mandati accumulati. Tradotto, lunga vita in azienda a Giampaolo Rossi e Simona Agnes. Lunghissima, considerato che il mandato verrebbe eventualmente allungato a cinque anni, invece dei tre attuali.

L’alternativa

Le opposizioni gridano all’occupazione. «Il testo base dà di fatto pieni poteri ai partiti di governo» dice Stefano Graziano, capogruppo del Pd in commissione.

Sulla stessa falsariga la presidente della Vigilanza dei Cinque stelle, Barbara Floridia, critica sulle modalità di finanziamento e la possibilità di cedere partecipazioni. A metà pomeriggio, il tavolo delle minoranze bolla il testo come «irricevibile». «Nel testo della maggioranza mancano procedure e criteri trasparenti, anch’essi atti a garantire l’effettiva indipendenza» dell’azienda.

Unico problema: l’alternativa è ancora lontana. Le opposizioni, confessa qualcuno a microfono spento, sarebbero disposte a mettere da parte l’idea di affidare l’azienda a una fondazione come inizialmente ipotizzato. Ma restano altri punti, come il finanziamento: i Cinque stelle vorrebbero una soluzione che passi dalla fiscalità generale, il Pd punta sul canone. In ogni caso, tutto rinviato a settembre, quando la maggioranza spera di approvare il testo in aula al Senato, prima della sessione di bilancio.

Sempre a settembre arriveranno i palinsesti della radio, affidati a Nicola Rao, che intanto ha scelto i suoi vicedirettori, meno identitari rispetto alle squadre di altri direttori di destra. Confermate Simona Grossi, apprezzata in zona Lega, Vanya Cardone, vicina al mondo meloniano, e Ilaria Sotis, da sempre collocata in zona centrosinistra.

Nuovi ingressi sono Paolina Meli, lontana dal centrodestra, Fabrizio Ratiglia, finora caporedattore ed ex Tgr, dove Rao ha passato diversi anni da capo della testata locale. Ratiglia è gradito a Forza Italia e sostituisce Ivano Liberati. Entrano in squadra anche Elena Canonico – considerata vicina al mondo di Noi Moderati – e Giulia De Cataldo, che piace in area pentastellata.

