Fatti i direttori, sono arrivati anche i vice. La riunione del Consiglio d’amministrazione Rai ha preso atto dei nuovi piani editoriali e dei vicedirettori proposti da Roberto Pacchetti alla Tgr e Federico Zurzolo a Rainews. Ancora nessuna notizia dal Consiglio di stato, che deve esprimersi sul bando di gara per l’assegnazione del Festival di Sanremo.

Rai pubblicità

I consiglieri hanno anche votato la presidenza di Rai pubblicità, che è andata a Felice Ventura, che continuerà a gestire anche il personale del servizio pubblico. Non c’è stata l’unanimità ma un quattro a tre, con i consiglieri d’opposizione, Roberto Natale e Alessandro di Majo, e quello eletto in quota dipendenti, Davide Di Pietro, che si sono astenuti.

Dietro a questa scelta, fanno capire, la volontà di difendere Silvia Calandrelli, ritenuta più vicina al centrosinistra ma proposta dall’ad Giampaolo Rossi prima di Pasqua. La candidatura era tramontata a causa di un’irregolarità burocratica nella consegna delle documentazione. Cavillo segnalato prontamente dal consigliere anziano facente funzione di presidente Antonio Marano, considerato vicino alla Lega, che nella poltrona che ora sarà di Ventura avrebbe visto bene Gianfranco Zinzilli. Un voto che complica l’inizio di mandato per Ventura, ma che non voleva mettere del tutto i bastoni fra le ruote all’intero Cda di Rai pubblicità.

Durante l’incontro si è trovato un accordo anche per Calandrelli, che aveva mandato una lettera “avvertimento” in vista di un eventuale demansionamento dopo la sua sostituzione a Rai Cultura. Ora sarà direttrice di Rai Sostenibilità e coordinatrice del tavolo aziendale per l’intelligenza artificiale.

La squadra dei vice

Internamente all’azienda, l’attenzione era puntata però sulla scelta dei nomi che affiancheranno i neodirettori. Parecchie le conferme, con qualche nuovo ingresso che sposta il baricentro delle squadre più a destra. Il ragionamento, filtra da chi ha seguito il confronto tra governance e Cda, è che il contrappeso ai nuovi ingressi sia il fatto che il Tg3 di Pierluca Terzulli continui a essere un monocolore. Il Pd ha preso posizione a stretto giro: «Le nomine in corso non premiano il merito, ma rispondono a logiche politiche che trasformano l'azienda in un megafono del governo».

Alla testata regionale, in particolare, restano due condirettori invece dei tre che affiancavano Alessandro Casarin: Carlo Fontana lascia di sua sponte, Roberto Gueli, aggiunto in corsa con il sostegno dei Cinque stelle torna a fare il vicedirettore. I nuovi condirettori vengono da una storia di centrodestra: promosso il vice Antonello Perillo, considerato vicino ad ambienti forzisti come anche Luca Salerno, già portavoce di Ignazio La Russa quando era ministro della Difesa.

Assieme a Gueli, confermati Roberta Serdoz, Ines Maggiolini, Carlo De Blasio. Si unisce, per la gioia degli ambienti meloniani anche se non è un giornalista con la tessera di Unirai in tasca, il marchigiano Luca Moriconi, finora chigista del Tg2. Una scelta che aggiunge ulteriore fibrillazione nella seconda testata: la sua collega Giulia Di Stefano per l’estate traslocherà ad Agorà al fianco di Marco Carrara.

Sempre dal Tg2 arriva il nuovo innesto di Rainews: Zurzolo ha infatti chiamato al suo fianco la caporedattrice Simona Carbonari, considerata vicina a Fratelli d’Italia. Neo vicedirettore anche Luigi Monfredi, gradito agli ambienti azzurri. In zona centrodestra confermate Tindara Caccetta (che non dispiace a Noi moderati) e Francesca Oliva (che ha lavorato a lungo con l’ad Rossi). Restano anche Cristina Prezioso, gradita ai Cinque stelle, Paolo Poggio e Marco Silenzi. Esce di scena Enrica Toninelli, vicedirettrice dal 2013 e punto di riferimento di una sensibilità più di centrosinistra, mentre Francesco Caldarola, storico capo autore di Agorà, trova posto come caporedattore con una delega per l’organizzazione dei programmi della rete all news.

Un passaggio anche sul bilancio 2024, che ha segnato una riduzione dell’indebitamento netto (che rimane monstre, a 513 milioni di euro) di 55 milioni rispetto all’anno precedente. Crescono i ricavi consolidati – aumentati di 115 milioni di euro – grazie agli introiti pubblicitari, in miglioramento grazie agli europei e le olimpiadi, trasmessi entrambi dal servizio pubblico.

