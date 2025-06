L’ad “festeggia” la prima programmazione aziendale tutta sua. Ma a rovinare il clima è la lamentela dei giornalisti per il taglio delle puntate. E non si capisce di chi sia la colpa

La palla in tribuna. La governance della Rai sulla sforbiciata alle puntate di Report (e degli altri programmi d’approfondimento come Petrolio e Presa Diretta) glissa. Alla presentazione dei palinsesti autunnali, il microfono passa di mano in mano, ma di certezze alla fine ce ne sono poche. L’unica è che la prossima estate ci sono i Mondiali e viene lasciato intendere che quello è uno dei motivi che pesano di più nel taglio dei programmi dell’approfondimento. Anche se «i palinsesti di oggi arrivano fino al 31 maggio». Magari si può recuperare più avanti, Mondiali permettendo.

«Ma se siamo andati in onda in qualsiasi condizioni!» dice in risposta sotto il centro di produzione Rai di Napoli Sigfrido Ranucci. Insieme a Riccardo Iacona e Duilio Giammaria e ai parlamentari dell’opposizione in commissione Vigilanza manifesta con i giornalisti dell’approfondimento che si vedranno svuotate le redazioni grazie alle stabilizzazioni proposte dalla Rai, che però prevedono che i giornalisti si spostino nelle sedi regionali del servizio pubblico.

«Mi sento sempre meno a casa, ma se non mi licenziano resto» dice il conduttore di Report dopo che la mattinata si è trasformata a poco a poco nel gioco del cerino: nessuno vuole essere il dirigente che certifica la riduzione delle puntate dei programmi d’inchiesta. Non il coordinatore dei generi Stefano Coletta, non il direttore degli Approfondimenti Paolo Corsini, non il capo dei palinsesti Maurizio Imbriale. Meno di tutti, l’ad Giampaolo Rossi, che vuole godersi appieno la presentazione dei primi palinsesti tutti “suoi”. Non a caso si chiamano “Il viaggio infinito”, quasi come La storia infinita di Michael Ende tanto cara a Giorgia Meloni che al protagonista Atreju ha intitolato la festa di partito.

La manifestazione dei ribelli dell’approfondimento è una macchia sulla festa di Rossi, che introduce i palinsesti con un discorso che assomiglia alla relazione da congresso di un segretario di partito della prima repubblica, con tanto di podio e discorso scritto da leggere.

Ma le «polemiche esagerate» dei giorni scorsi offrono a Rossi lo spunto per spiegare che lui l’approfondimento l’ha ampliato, non diminuito. «E certo, ha spostato Giletti dalla Cultura agli Approfondimenti. E l’anno scorso dopo la chiusura del programma di Serena Bortone gli abbiamo risolto un problema, allungandoci» risponde Ranucci.

Le polemiche dei giornalisti vengono raccolte dai consiglieri d’opposizione Roberto Natale e Alessandro di Majo e da quello in quota dipendenti Davide Di Pietro. Ma nel grande vortice della protesta, i fronti si moltiplicano: dopo la momentanea contrapposizione dei giornalisti dei programmi con quelli della Tgr a causa di un’infelice uscita di Ranucci che acusava i colleghi di non fare inchiesta, anche nei confronti dei dei consiglieri si fa largo una certa insofferenza: troppo poco efficace – a detta di alcuni – la loro opposizione.

La contrapposizione

Ma il “noi contro loro” è il leitmotiv della giornata. Anche nella sua presentazione l’amministratore delegato si premura di ribadire che la Rai va tutelata anche da «chi la racconta» e polemizza con i «soliti esperti di tv» che avrebbero previsto fallimenti che poi non si sono concretizzati: «Il risultato di questa sensazione di costante attacco è un clima di costante precarietà, prima ancora di proporre qualcosa si pensa a cosa diranno gli altri della Rai se la si implementa» racconta un dirigente.

La polemica con i giornalisti dell’Approfondimento corre carsica per tutta la giornata: Ranucci durante la presentazione si becca una zampata dall’ad che per rimproverarlo usa le parole del direttore della Tgr in area Lega Roberto Pacchetti, una carezza non passata inosservata tra i dirigenti di fede meloniana. Sarà l’ultima volta che tornerà sulla questione, rifiutandosi anche di replicare alla manifestazione.

La vera notizia che avrebbe voluto segnalare, dicono in azienda, è la decisione di procedere comunque con il festival, a prescindere da cosa decida alla fine il comune di Sanremo, che sta valutando la proposta con cui la Rai ha aderito al bando di gara. Dal palco pongono l’accento anche sulle “sorprese”, il ritorno di Roberto Benigni con una serata su San Pietro, la «linea mistery e sentimentale» per Whoopi Goldberg in Un posto al sole e la produzione di Raiplay Minimarket con Kevin Spacey. Resta il “mistero” Barbara D’Urso, a cui il direttore Williams Di Liberatore non chiude del tutto.

Ma a fine giornata rimane solo il battibecco iniziato martedì scorso con la lettera in cui venivano elencate le uscite non autorizzate di Ranucci – «Ho chiesto al mio ufficio legale e quella rientra nella categoria dei richiami formali», dice il conduttore – e continuato con l’imbarazzo dei dirigenti. Un’altra storia infinita.

