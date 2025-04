Il sindacalista lancia la campagna per cinque sì l’8 e il 9 giugno: «Obiettivo quorum». Lunedì incontro con Pd, M5s e Avs. Il precedente delle trivelle e la posta in gioco

Il quorum dei referendum è mission impossible, ma da qui all’8 e al 9 giugno, giorno del voto, Maurizio Landini promette una campagna a tappeto. Mercoledì 9, alla sede nazionale della Cgil, formalmente si è parlato dei dati del tesseramento 2024: oltre 5 milioni di iscritti. Con l’occasione, il segretario ha lanciato una stoccata al governo sull’idea di devolvere alle imprese colpite dai dazi una quota dei fondi del Pnrr e della coesione: «Un saccheggio». Tutta la Cgil, del resto, è da mesi in allerta rossa sulle mosse del governo, a 360 gradi: dai troppi contratti che non vengono rinnovati al «risiko bancario» dove l’esecutivo tifa per il “terzo polo” e la Fisac, la federazione assicurazioni e credito, avanza sospetti, anche sul ruolo di Generali e del Gruppo Caltagirone: «Quali saranno i ritorni di queste operazioni per l’interesse di tutti? Si intravede una nuova tipologia di giocatori, di natura imprenditoriale e istituzionale, dalla visione nazionalista e miope rispetto ai processi europei e globali».

Il discorso del segretario però è subito atterrato sui referendum, che di fatto saranno la battaglia dell’ultimo miglio della sua segreteria, in scadenza nel 2027. La campagna si apre ufficialmente domani e sabato con una kermesse a Milano. I quesiti sono cinque, la Cgil chiede cinque sì: al ripristino della responsabilità delle imprese appaltanti, al freno dell’abuso dei contratti precari, alla tutela dei licenziati illegittimi delle piccole imprese, al dimezzamento dei tempi della concessione della cittadinanza italiana a chi ne ha diritto. Su quest’ultimo sì Landini è già stato in piazza con Riccardo Magi, di +Europa. Una «strana coppia»: Magi è un radicale dunque culturalmente mai non tenero con i sindacati. Ma i diritti sono diritti per tutti.

La coppia Landini-Renzi

Il quesito che fa più agitare la sinistra è il quinto, quello per abolire il Jobs act, famigerata legge del governo Renzi, già smontata in molte parti dalle sentenze della Consulta. La segretaria del Pd Elly Schlein ha schierato il suo partito sul sì. Ma la legge è un oggetto-culto per la sinistra riformista, che ha già fatto sapere che non parteciperà al voto per non essere costretta all’ennesima abiura della stagione renziana. Il sindacato chiede di ripristinare l’art. 18 dello Statuto dei lavotatori, legge 30, cioè di reintrodurre il reintegro a lavoro di chi viene ingiustamente licenziato. La Cisl (con alcuni economisti progressisti) sostiene che anche con la vittoria dei sì quell’articolo-bandiera comunque non tornerebbe, si ripristinerebbe la legge Fornero. Landini taglia corto: «Chi è stato assunto dopo il 2015 ha diritto di avere questo diritto, ci sono 4 milioni di lavoratori senza questa tutela».

Le solite risse a sinistra? Non è detto. Stavolta questo scontro potrebbe essere utilizzato per promuovere la mobilitazione al voto. Landini ha chiesto un incontro a tutte le forze politiche. Per ora hanno risposto Pd, M5s e Avs. Gli incontri si svolgeranno lunedì 14, nei quartieri generali di ciascuna forza politica.

Ma c’è in agenda anche un incontro fra Christian Ferrari, della segreteria Cgil, e Maria Elena Boschi. Formalmente è un confronto sui dazi. Eppure l’abboccamento potrebbe essere un primo passo, cautissimo per ora, verso un match pubblico fra Landini e Matteo Renzi. Ovviamente sul Jobs act. Una sfida, ma in fin dei conti amichevole: Iv voterà no al quesito, ma voterà, e per il quorum è quello che conta. E poi ormai i renziani non hanno interesse a far sfigurare (troppo) il sindacato: sarebbe un’offesa a Schlein, in cui ripongono la speranza di essere arruolati nel centrosinistra. Il confronto non è ancora deciso: fin qui l’ex premier l’ha proposto, e il sindacalista non se l’è filato. Ora però a via del Corso qualcuno ci fa un pensierino: servono clamorosi eventi mediatici.

E se invece il quorum non arrivasse? Sarebbe un boomerang per quelli che ci hanno messo la faccia, Landini e Schlein in primis? Il problema si pone per i due leader, visto che Giuseppe Conte per il momento si tiene oculatamente lontano dalla prima fila: la Cgil non ha aderito al corteo M5s e lui l’ha ricambiata non nominando mai l’appuntamento di giugno dal palco.

Quorum o non quorum

Eppure no, c’è modo e modo di fallire il quorum. Qui parlano gli sherpa di area Pd. Spiegano che sarebbe già un buon risultato prendere un voto in più di quanti ne ha presi la destra alle politiche, cioè 12 milioni di voti. L’esempio citato è il referendum contro le trivelle della primavera del 2016: non è passato, ma i 16 milioni che sono andati a votare sono diventati lo zoccolo duro del referendum successivo, quello che ha spazzato via il referendum costituzionale di Renzi, e scalzato il leader di Iv da palazzo Chigi.

Ovviamente di piani B Landini non vuole sentire parlare. Da sindacalista esperto sa che prendere anche solo in considerazione la sconfitta è un errore, finché non è finita la battaglia. L’obiettivo è vincere, «altre discussioni non hanno ragione d’essere. Sappiamo che è difficile, lo sapevamo già». «Il quorum è difficile ma è alla nostra portata». E, all’indirizzo degli scettici e di chi lo aspetta al varco, anche dentro il suo sindacato: «Quello che succede dopo lo discutiamo dopo. Ora il tema è cosa facciamo tutti per raggiungere un risultato che è alla nostra portata».

