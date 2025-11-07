la comunicazione del centrodestra

Il “volto” del referendum: il dilemma Berlusconi pesa sulla maggioranza

Giulia Merlo
07 novembre 2025 • 19:32

Forza Italia rivendica la paternità della riforma e la lega al nome del Cav. FdI teme che questo politicizzi il voto con inutili rivisitazioni del passato

I comitati per il sì proliferano e i sondaggi sono incoraggianti, eppure il centrodestra è tormentato da un dilemma in vista del referendum sulla giustizia, che porta il nome di Silvio Berlusconi. Nume tutelare per Forza Italia che ha sempre e in ogni intervento pubblico ricordato come la separazione delle carriere fosse la sua storica battaglia, la sua fotografia ha sfilato in testa al piccolo corteo dopo il quarto sì al Senato. Di più, la figlia Marina Berlusconi è scesa pubblicamente in campo

