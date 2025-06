Elly Schlein scherza a Un giorno da pecora, su Radio 1, ma si leva anche un sassolino dalla scarpa. «Che non si capisca quel che dico lo sostiene la destra», risponde a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari che la sfottono sul suo linguaggio non sempre immediato. Invece, dice la segretaria Pd, quella che non fa capire cosa che farà ai referendum dell’8 e 9 giugno è Giorgia Meloni, «che dice “vado a votare ma non ritiro la scheda”». Conclude: è «una presa in giro degli italiani».

Per il momento però la presa in giro è la presidente del Consiglio, che, con il suo annuncio confuso, ha scatenato l’ironia del fronte referendario. Il leader della Cgil Maurizio Landini, che da due giorni gira in lungo e largo le assemblee dei lavoratori pugliesi per non lasciare niente di intentato, posta sui social: «È come se uno decidesse di andare a palazzo Chigi per non governare».

In questi mesi Landini ha battuto palmo a palmo l’Italia dei luoghi di lavoro. Martedì sera era a Bari, con Schlein, Nicola Fratoianni di Avs e Chiara Appendino del M5s, alla chiusura della campagna pugliese. In realtà gli eventi “finali” si sono moltiplicati: ciascuno dei leader referendari ha il compito di fare il pieno dei suoi. La chiusura del sindacato sarà il pomeriggio di venerdì 6 giugno, a Roma, in piazza Testaccio. Nella capitale, vicino alla sede nazionale, quella assaltata da un gruppo di neofascisti il 9 ottobre 2021, martedì è comparso un mega-striscione con caratteri inconfondibilmente di destra, con scritto «8-9 giugno, tutti al mare! Fuck Cgil». Per il sindacato «è l’ennesima provocazione».

Il quesito alleanza

Fino a venerdì a mezzanotte, quando scatterà il silenzio elettorale, tutti i segretari si sparpaglieranno per le piazze d’Italia. Cosa che racconta che la Cgil e le forze politiche proveranno a colpire unite. Ma marciano divise. Non separate, sia chiaro, ma ciascuna per la sua strada. Senza darlo troppo a vedere.

La scommessa di Pd, M5s e Avs è quella di portare più gente possibile al voto per dare un segnale forte al governo. Ancora a Radio 1 martedì Schlein ne ha parlato apertamente: «Mi auguro che si vada a elezioni anticipate. Meloni deve riflettere sul fatto che il suo rapporto con il paese si è definitivamente rotto. Se si dovese raggiungere il quorum al referendum, Meloni dovrebbe riflettere seriamente».

Il non detto è che se il quorum non si dovesse acciuffare – alla vigilia sembra una mission impossible – i voti si potranno comunque pesare. Per il campo largo un’affluenza sopra il 25 per cento (25,4 per la precisione, 12 milioni di voti) significherebbe comunque poter rivendicare che, nonostante la scarsa informazione soprattutto nella tv pubblica, c’è un tesoretto di elettori contro l’inerzia del governo sui temi del lavoro e contro la riforma della cittadinanza: insomma contro le politiche della destra.

Ognuno gioca una sua partita. Schlein punta a una buona affluenza delle urne per dichiarare seppellita, e a furor di popolo, la stagione del Pd “riformista” di Matteo Renzi e di quei dirigenti del Pd che tuttora la rivendicano. Spiega: «Non chiediamo abiure personali a nessuno, ma questo referendum è anche un’occasione di un’autocritica rispetto a errori del passato come non aver cambiato la legge sulla cittadinanza quando si poteva provare a farlo quando si era al governo». Per carità di patria stavolta non ha girato il coltello sul Jobs act, core business dei sì (alla cancellazione) ai cinque quesiti.

Diversa la scommessa di Conte, che si è unito alla compagnia referendaria con il passo del più lento, ma negli ultimi giorni ha dato un’accelerata. Merito dei sondaggi, e in particolare dell’ultimo di Ipsos che dà il Movimento in netta ripresa, al 14,6 per cento. Il Pd è al 22,3 e Avs al 5,9: dunque queste tre forze politiche, da sole, raggiungono il 42,8 per cento. Un punto in meno rispetto al 43,9 per cento della somma dei partiti della destra.

Questo cambia tutto a casa Cinque stelle: così si può ipotizzare un campo largo “stretto”, cioè senza centristi. E comunque un’alleanza quasi autosufficiente e dunque capace di dettare condizioni ad Azione e Italia viva. Vedasi l’azzardo di piazza San Giovanni, il 7 giugno a Roma: una manifestazione in solidarietà della strage dei civili palestinesi, anche a rischio di provocazioni, convocata su un testo concordato solo fra le tre forze. Conte non ha voluto accettare la ragionevole richiesta di Carlo Calenda di aggiungere alla piattaforma un accento più forte contro l’antisemitismo. Cosa che ha spinto Azione e Iv a convocare il giorno prima una propria manifestazione a Milano. Sinistra e centro, dunque, si peseranno.

La partita della Cgil

La piazza del 7 giugno, nel giorno del silenzio elettorale, nelle intenzioni di Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, sarà anche un’occasione per spingere i propri a votare domenica e lunedì. Una data che ha fatto storcere la bocca un po’ alla Cgil, preoccupata proprio dell’eccessiva politicizzazione del voto. La campagna di Landini e del sindacato è molto più trasversale. E mirata sull’astensionismo, e sul voto di protesta contro le morti sul lavoro e contro la precarietà. Anche da parte di chi ha votato a destra.

Lunedì pomeriggio, per esempio, li leader della Cgil ha tenuto un’assemblea a Canosa, nel Centro studi e ricerche di Farmalabor, di proprietà di Sergio Fontana. Che è il presidente della Confindustria pugliese. Che ha aperto le porte al dibattito sui referendum. Un gesto significativo, colto al volo dal sindacato.

