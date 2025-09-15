Barricate contro la riforma della giustizia. Idea referendum ad aprile

true false

La riforma della giustizia arriva martedì alla Camera per la seconda lettura, proprio quando l’Associazione nazionale magistrati ha annunciato la promozione del comitato per il No, “A difesa della Costituzione”. Il testo, già approvato in prima lettura, è in Aula dopo un passaggio lampo in commissione stigmatizzato dalle opposizioni, che avevano tentato di aprire una seconda tornata di audizioni. Invece la maggioranza ha stilato un calendario serrato dei lavori, con l’obiettivo di arrivare al sì