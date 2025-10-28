Schlein lancia le parole d’ordine contro la riforma di nordio

Referendum, non solo giustizia. La scommessa “politica” del Pd

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein
La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein
Daniela Preziosi
28 ottobre 2025 • 20:05Aggiornato, 28 ottobre 2025 • 20:11

La segretaria ai suoi: «Votiamo No a una legge sbagliata». Chi vince in pole per le politiche. Calenda: «Avete cambiato idea, ma la legge non è un golpe». Conte: «È il disegno di Gelli»

La consapevolezza che chi vince il referendum della primavera 2026 (si terrà fra fine marzo e metà aprile, prevede il guardasigilli Carlo Nordio) sulla riforma della magistratura partirà in pole position nella corsa per le elezioni politiche dell’anno dopo c’è. E che vince un referendum costituzionale, cioè senza quorum, chi riesce a mobilitare le sue «curve». Ma anche che i pm non godono più della popolarità di una volta, dei bei tempi (si fa per dire) dello scontro fra Silvio Berlusconi e le «

Per continuare a leggere questo articolo

Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.