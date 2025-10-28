Referendum, non solo giustizia. La scommessa “politica” del Pd

La segretaria ai suoi: «Votiamo No a una legge sbagliata». Chi vince in pole per le politiche. Calenda: «Avete cambiato idea, ma la legge non è un golpe». Conte: «È il disegno di Gelli»

La consapevolezza che chi vince il referendum della primavera 2026 (si terrà fra fine marzo e metà aprile, prevede il guardasigilli Carlo Nordio) sulla riforma della magistratura partirà in pole position nella corsa per le elezioni politiche dell’anno dopo c’è. E che vince un referendum costituzionale, cioè senza quorum, chi riesce a mobilitare le sue «curve». Ma anche che i pm non godono più della popolarità di una volta, dei bei tempi (si fa per dire) dello scontro fra Silvio Berlusconi e le «