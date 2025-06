I referendum hanno ricoperto un ruolo importante nella storia recente dell’Italia. Diversi per tipologia e tematiche, in alcuni casi hanno portato alla luce passaggi di fase e cambiamenti già avvenuti nell’umore e nella coscienza dei cittadini, in altri hanno contribuito ad accelerare processi e trasformazioni

I referendum hanno ricoperto un ruolo importante nella storia recente dell’Italia. Un aspetto richiamato anche dal presidente Sergio Mattarella in occasione delle recenti celebrazioni della festa della Repubblica.

Ben 78 sono stati quelli svolti dal 1946: 72 abrogativi, uno istituzionale, uno di indirizzo e 4 costituzionali. Diversi per tipologia e tematiche, i referendum in alcuni casi hanno portato alla luce passaggi di fase e cambiamenti già avvenuti nell’umore e nella coscienza del paese. In altri hanno contribuito ad accelerare processi e trasformazioni.

2 giugno 1946

Il primo referendum istituzionale del 2 giugno del 1946 si è svolto in contemporanea con le elezioni per l’Assemblea costituente. Mentre per le forze di sinistra e repubblicane l’esito del voto referendario era di fatto prioritario rispetto a quello politico, non era così per la Democrazia cristiana, che ha lasciato libertà di voto.

Casa Savoia si è presentata agli italiani in abiti borghesi, nei giardini del Quirinale, in un ritratto realizzato da Federico Patellani che, ironia della sorte, pochi giorni dopo scatterà la foto simbolo della vittoria della Repubblica con la ragazza sorridente che infila la testa nella copia del Corriere della Sera.

ANSA

12 maggio 1974

Ci vogliono quasi 30 anni per un altro referendum, non istituzionale bensì abrogativo, ma altrettanto storico. Quello del 12 maggio del 1974 per l’abrogazione della legge sul divorzio approvata nel 1970 dal parlamento italiano.

Da una parte le forze conservatrici, legate a una visione tradizionale e patriarcale della famiglia, della società, guidate dalla Democrazia cristiana, dal Movimento sociale e dal Vaticano. Dall’altra un insieme di forze laiche e di sinistra, unite intorno a una diversa idea di paese e di modernità, che contrariamente alle aspettative di molti vince con il 59,2 per cento dei voti contro il 40,7 per cento.

Il referendum sul divorzio apre la stagione delle lotte e dei diritti civili. Nonostante la raccolta di firme per la depenalizzazione dell’aborto promossa nel 1975 superi in fretta le 500mila firme, il referendum su questo tema viene per il momento evitato ma è importante per l’approvazione della legge di legalizzazione dell’aborto n. 194 del 2 maggio 1978.

I due referendum successivi sono pertanto quello sull’ordine pubblico e sul finanziamento pubblico dei partiti dell’11 e 12 giugno del 1978, promossi dal Partito radicale. Anche in questo caso il responso popolare conferma e non abroga l’operato del parlamento: ma sorprende il 56,4 per cento di no all’abrogazione del finanziamento pubblico, indicato da tutti i partiti. È il segno che qualcosa nella pancia del paese stava muovendosi.

17 maggio 1981

Il nuovo decennio vede sempre un sempre maggiore ricorso al referendum. Cinque quelli che si svolgono il 17 maggio del 1981 in tema di: ordine pubblico, ergastolo, porto d’armi e due, questa volta si, sull’aborto.

Uno proposto dal Partito radicale per rivedere in senso estensivo la legge n. 194 e un altro in senso opposto proposto dal Movimento per la vita per la sua limitazione. Anche in questo caso gli italiani, respingono tutti e 5 i referendum. La percentuale dei votanti scende per la prima volta sotto l’80 per cento.

La questione del quorum diventa centrale in occasione del referendum del 9 e 10 giugno del 1985 promosso dal Partito comunista di Enrico Berlinguer contro il taglio della scala mobile approvato nel 1984.

Il referendum è respinto con il 54,35 dei no, ma la vera novità è che, contrariamente all’invito agli italiani del presidente del Consiglio Bettino Craxi ad andare al mare, in 34 milioni, pari al 77,9 per cento dei votanti, si recano alle urne, segnando una delle più importanti sconfitte politiche del leader socialista. Da quel momento comunque il quorum diventa un aspetto della battaglia e del confronto referendario.

Fra gli altri 5 referendum per i quali siamo stati chiamati a votare nel novembre del 1987 spiccano i tre sul tema del nucleare, eredità di Chernobyl e dello svilupparsi delle tematiche ambientaliste. Per tutti il quorum si frema al 65 per cento, segnando un calo progressivo, ma per la prima volta a vincere sono i Sì e il voto popolare si discosta dall’operato del parlamento.

18 giugno 1990

L’unico referendum di indirizzo si svolge il 18 giugno del 1990. Confermando lo storico e diffuso europeismo di tutti i partiti e degli italiani, l’88 per cento dell’81 per cento dei votanti si esprime a favore di un mandato costituente al parlamento europeo. Un esito oggi assolutamente impensabile.

L’ambiente è nuovamente il tema dei tre referendum del 3 e 4 giugno 1990. Due sulla caccia e uno sull’uso dei fitofarmaci. Per la prima volta nessuno dei tre raggiunge il quorum. Colpa della disaffezione e della crisi della politica che segna quegli anni o di un progressivo insterilirsi dell’istituto referendario?

Gli anni Novanta

Negli anni Novanta ai referendum in tema di diritti e ambiente si affiancano e si sostituiscono quelli in tema di legislazione, leggi elettorali, sistema politico e istituzionale. Non sempre facili da comprendere ma in alcuni casi di forte impatto e conseguenze. Fra i principali l’approvazione della riduzione delle preferenze per le elezioni della Camera dei deputati approvata con il referendum del 9 e 10 giugno 1991 e l’abolizione del finanziamento pubblico dei partiti e l’introduzione del sistema maggioritario per le elezioni del Senato approvate con il referendum del 18 e 19 giugno del 1993.

Del 1995 sono tre referendum respinti in materia di concessioni televisive, interruzioni e raccolta pubblicitaria, promossi da Legambiente, Acli e Arci, che vedono la mobilitazione in massa delle star Mediaset, e all’opposto quello, invece approvato, a favore di una possibile privatizzazione della Rai promosso dall’insolita accoppiata Partito radicale e Lega nord.

Il ruolo del quorum

Da allora si sono svolti ben trenta referendum abrogativi, solo 4 dei quali, quelli del 2011 in tema di acqua pubblica, legittimo impedimento e contro il ritorno al nucleare, validi e vinti dal Sì. Il quorum è pertanto diventato un “legittimo” espediente elettorale, come nel caso dei 4 referendum in materia di procreazione assistita del 2005, per i quali l’Associazione Scienza & Vita, appoggiata dal Vaticano, ha fatto espressamente campagna per l’astensione con lo slogan «la vita non può essere messa ai voti», ottenendo il risultato sperato.

E sempre il quorum è stato determinante per il fallimento nel 2016 del referendum contro le trivelle e le concessioni per l’estrazione entro le 12 miglia, richiesto dalle regioni Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo, Sicilia e Calabria.

Salutato con il famoso #ciaone dell’allora deputato del Pd, Ernesto Carbone, che conteneva l’arroganza e la supponenza che ha caratterizzato almeno la parte finale della stagione del governo Renzi. Esperienza che si è conclusa lo stesso anno proprio in seguito a un altro referendum. Quello del 4 dicembre sulla legge Renzi-Boschi tesa a modificare diversi punti della seconda parte della Costituzione che, in quanto confermativo, non necessitava del quorum. È stato comunque respinto con il 59,1 per cento dei No dal 65,4 per cento degli italiani.

© Riproduzione riservata