Libertà è partecipazione riassume tutto il senso dei cinque referendum sul lavoro e sulla cittadinanza per gli stranieri. Un voto che ne vale due. Per dire sì o no ai quesiti e per dire no alla stanchezza, allo «scetticismo democratico». Perché i referendum sono sono una riserva che entra in gioco quando il sistema è sclerotizzato

In una bella domenica italiana di sole aprire la finestra, prendere aria, regalarsi una giornata di democrazia che è mille colori. Come quella di Roma ieri, una manifestazione come non se ne vedeva da tempo, un popolo, composto, determinato, per la buona causa della pace e del no allo sterminio nella Striscia di Gaza.

Libertà è partecipazione riassume tutto il senso dei cinque referendum sul lavoro e sulla cittadinanza per gli stranieri. Un voto che ne vale due. Per dire sì o no ai quesiti e per dire no alla stanchezza, allo «scetticismo democratico», di cui parlò papa Francesco il 4 dicembre 2021 ad Atene, dove la democrazia è nata.

Diritti, doveri, poteri

Il voto è per la Costituzione un diritto e un dovere civico, ma è soprattutto un potere, il primo potere dei senza potere, ne scrisse Vaclav Havel, nessuno avrebbe immaginato allora che «la tranquilla superficie della menzogna» dei regimi sovietici avrebbe riguardato oggi le democrazie occidentali.

Oggi le democrazie sembrano un palcoscenico vuoto. Un cielo plumbeo. E la surreale posizione di Giorgia Meloni, voto ma senza schede, è degna di un racconto di Gogol. Vorrebbero che anche la società assomigliasse al parlamento attuale, ridotto a simulacro che approva senza discutere. A misura dei social della premier: un immaginario di grandi della terra, un reame incantato, dove la realtà svanisce.

Bisogna essere grati a questo bagliore di partecipazione, a chi sfida la rassegnazione. Alle associazioni, movimenti, sindacati, partiti che hanno promosso e sostenuto i referendum, alle poche voci dell'informazione non allineate. E bisognerà essere grati a chi uscirà di casa per votare no, per non confondere il suo no a referendum ritenuti sbagliati con la somma delle indifferenze, con i Melonez furbacchioni.

Contro un sistema sclerotizzato

Nella storia repubblicana, i referendum sono una riserva che entra in gioco quando il sistema è sclerotizzato. Nel merito, si possono discutere i quesiti scritti male, lo strumento imperfetto. Ma è grazie ai referendum che si è parlato di precari, licenziamenti, morti sul lavoro, senza aspettare Brandizzo, Bargi, Calenzano, Firenze e le sconosciute stragi quotidiane.

Nel 2014 con il Jobs Act la sinistra, liberista più che liberale, cavalcò la modernizzazione del mercato del lavoro che avrebbe premiato il merito e i vincenti. Le destre ne hanno approfittato cavalcando la solitudine e la disperazione dei dimenticati. La mancata riforma della cittadinanza per gli stranieri è il rifiuto di riconoscere il paese cambiato fotografato dal rapporto Istat 2025: solo i cittadini stranieri e i nuovi italiani contrastano la crisi demografica. Chi nega o ostacola la cittadinanza ai nuovi italiani tradisce il futuro del paese.

Tutto questo è quotidianità per gli italiani normali che non fanno notizia. Carne viva, vita vera. Anche per questo oggi è il momento di andare a votare. È solo il primo passo per ricucire il paese spezzato. Per spalancare il velario che rende opaco il cielo. Spezzare il sortilegio. Accendere i mille colori della democrazia.

© Riproduzione riservata