Nelle Marche Ricci sarà interrogato domani dai pm. Ma non è detto che il M5s decida subito. In Toscana rivolta grillina contro l’alleanza con i dem, si aspetta l’assemblea per l’ok a Giani

Nelle Marche «abbiamo fiducia», dicono dal Pd, in Toscana «abbiamo lavorato per includere i Cinque stelle», in Campania il presidente uscente Vincenzo De Luca ogni giorno cannoneggia la coalizione e il futuro candidato Roberto Fico «ma l’accordo tiene». E del candidato della Puglia ancora non v’è certezza. Saltasse Antonio Decaro non c’è un piano B, ma il Pd nazionale deve affrontare le sue condizioni, con calma («si va al voto a novembre», viene sottolineato) e riservatezza. Le condizioni sono note: niente ex presidenti nel futuro Consiglio regionale, leggasi Michele Emiliano e Nichi Vendola.

Dal lato del centrosinistra la partita delle regionali d’autunno anziché chiudersi sembra riaprirsi ogni giorno. Al Nazareno negano, spiegano che gli accordi verranno siglati in agosto, uno alla volta. E «calma e gesso», «non sta succedendo niente», nel caso citofonare a destra. «Di tutte le regioni che vanno al voto noi sappiamo quale sarà il candidato presidente», è il ragionamento. «In alcune manca l’ufficializzazione, in altre manca ancora qualche cosa, ma nella sostanza siamo pronti. Invece la coalizione di destra ancora non ne ha indicato uno. Non è una bella differenza?»

È una bella differenza. Ma è il centrosinistra a giocarsi il governo di tre regioni (Toscana, Campania e Puglia). E soprattutto la tornata regionale è l’ultima “pesante” prima delle politiche: o Pd e Cinque stelle trovano «un accordo quadro» in tutte le regioni, o ogni regione comincerà a procedere per fatti suoi. E per l’alleanza del 2027 saranno finite le prove generali.

Toscana, M5s in rivolta

In Toscana si aspetta l’ufficializzazione della corsa di Eugenio Giani per il suo secondo mandato. Ma lunedì è arrivato un appello dalla “base” M5s. Lo firmano i gruppi territoriali dell’Empolese-Valdelsa, Chianti, Grosseto, Carrara, Livorno, Val di Cornia. Pronunciano un «netto no a una ipotetica alleanza con il Pd toscano», non credono a nessuna «discontinuità del Pd, al di là di qualche piccola concessione su alcuni nostri temi».

Ma il no all’alleanza va al di là di Giani: «Anche un eventuale cambio della candidatura non sposterebbe di una virgola» perché «il potere del Pd toscano non può essere derogato a cambi di persone, è ben radicato in tutte le istituzioni, nelle associazioni ed in qualunque centro decisionale». In mattinata, consapevoli della situazione, Dario Danti e Filiberto Zaratti, a nome di Avs, hanno chiesto al Pd di «convocare entro questa settimana le forze politiche della coalizione progressista per discutere del futuro della nostra regione».

Il segretario regionale Pd, Emiliano Fossi, in effetti ha convocato le forze politiche per venerdì. Ma una per una, solo incontri bilaterali. Per un tavolo comune c’è da aspettare l’assemblea regionale M5s, questo weekend. La responsabile enti locali, Paola Taverna, ha confidato ai suoi che da lì uscirà alla fine un sì alla coalizione. Magari, è la voce che gira, «a prezzo di qualche commissariamento».

Un Conte nelle Marche

La base grillina marchigiana invece avrebbe già metabolizzato il candidato unitario Matteo Ricci. Ma l’avviso di garanzia ricevuto per l’inchiesta “Affidopoli” ha complicato le cose. A Roma, più che ad Ancona. Giuseppe Conte è al bivio: deve imporre uno scatto di maturità a una base abituata a dare per oro colato le ipotesi accusatorie dei pm. Il giornale di riferimento della casa, il Fatto quotidiano, sbeffeggia l’accordo con il Pd.

Mercoledì Ricci sarà sentito dai magistrati. Conte ha lasciato intendere che aspetta l’esito di quell’interrogatorio. Ma quello che filtrerà non sarà molto più che l’autodifesa di Ricci, che del resto ha già fatto in pubblico. Anche perché per ora i due indagati principali (dei 24) Massimiliano Santini, ex coordinatore eventi per il comune di Pesaro, e Stefano Esposto, capo delle associazioni che hanno ricevuto soldi comunali, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. «Ricci è il nostro candidato e siamo convinti che alla fine la coalizione resterà unita, siamo fiduciosi», ha ripetuto a Sky TG24 il tesoriere dem, Michele Fina.

Il guaio è che finché Conte non scioglie la riserva nelle Marche, anche la Campania resta “appesa”. L’accordo fra Schlein, Conte e De Luca è chiuso da una settimana. Ma il presidente uscente, approfittando della confusione generale, ogni giorno lancia una bordata: ora contro il candidato quasi-ufficiale Fico, ora contro il Pd, ora contro M5s. Lunedì, a Schlein che chiede per la regione «segnali di innovazione» ma «anche rispetto per ciò che di positivo è stato fatto», ha replicato alla De Luca: «Da che cosa volete partire se non da questo lavoro immane che abbiamo fatto per ricostruire la dignità, l’immagine, l’onore di Napoli e della Campania?».

Poi ha aggiunto una zampata di scetticismo su chi si candida a governare al suo posto: «Il vero problema sarà evitare che tutto vada a finire a mare. I prossimi due anni abbiamo messo in cantiere tante di quelle cose che si può stare tranquilli, ma dovremo controllare che si lavori almeno a non ostacolare i progetti in corso».

Con Schlein e Conte ha fatto un patto: primo, la campagna elettorale non dovrà essere giocata in contrapposizione ai dieci anni di deluchismo; secondo, ci sarà una lista di suoi sostenitori “non Pd” (ne aveva chieste due); terzo, il lavoro sulla sanità regionale non sarà smontato; quarto, gli assessori dipenderanno dai voti delle liste, quindi nel caso toccheranno alla sua. Il cannoneggiamento quotidiano non serve a rimangiarsi la parola data, ma a alzare il prezzo. E a cominciare la sua personalissima campagna elettorale.

Quanto infine alla Puglia, i contatti fra la segreteria nazionale e l’europarlamentare Decaro, candidato presidente in pectore sono frequenti. Anche lunedì c’è stato uno scambio di telefonate. Ma la «quadra» ancora non c’è. Anche perché il Pd può provare a convincere a non candidarsi Emiliano, che è un iscritto. Ma non Nichi Vendola. Spiegano da Avs: «I nostri candidati li decidiamo noi». E l’ex presidente in quella regione rischia di essere indispensabile: può ancora “tirare” molti voti.

