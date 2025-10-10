Toscana, il campo largo è obbligato a vincere “bene”

La sinistra si divide anche nella chiusura. Conte e Giani a Scandicci. A sinistra occhi puntati sui risultati di Pd e M5s. Riformisti dem contro la scissione della corrente

true false

Per il centrosinistra gli esami non finiscono mai. La vittoria annunciata in Toscana, nel voto di domenica e lunedì, solo all’apparenza si presenta come una passeggiata di salute. Vincere non basterà, al campo largo. «Bisogna vincere bene», ha spiegato il presidente del Pd, Stefano Bonaccini. Pazienza se per «vincere bene» hanno dovuto marciare divisi. Venerdì 10 la destra ha chiuso la campagna di Alessandro Tomasi a Firenze, con Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi tut