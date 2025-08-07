Circa 1.500 votanti, il 60 per cento dei partecipanti al voto, ha scelto di appoggiare il presidente uscente, nonostante entrare in giunta era stato definito un «sacrificio» da Conte. Ma sia nel Pd che a via di Campo Marzio sono consapevoli che non sarà l’ultimo sacrificio prima delle politiche

Giuseppe Conte ha avuto il suo regalo di compleanno. Venerdì ha compiuto 61 anni e, alla fine, a votare a favore della corsa in coalizione del M5s toscano con la sinistra è il 60 per cento di appena 2.500 votanti, meno della metà degli aventi diritto. E così, forte di appena 1.500 voti, Eugenio Giani potrà accreditarsi anche i voti dei Cinque stelle della sua regione, che finora gli ha fatto la guerra dall’opposizione.

Il Movimento 5 stelle toscano alla fine ha scelto il Pd, nonostante entrare in giunta per il partito sarebbe «un sacrificio», o almeno così dice Conte. Per non mettere la faccia sulle ricadute di un’alleanza «non organica» (copy dell’ex premier) che però ricorre sempre più frequentemente nelle sfide regionali, il presidente del Movimento ha scelto di buttare la palla in tribuna.

Ricorrendo a un voto degli iscritti per decidere cosa fare alle prossime elezioni in Toscana è riuscito a sostenere la decisione di allearsi con un voto della base, per quanto dalla partecipazione risicata: «In Toscana abbiamo dato vita a un processo decisionale ampio e trasparente che non si è limitato a rispondere ad un quesito posto dall'alto, ma che ha contemplato tante riunioni a vari livelli territoriali, coinvolgendo tutti gli iscritti in un dibattito franco e maturo».

Poco testardi

Tornando alle regionali, il voto – risultato di un quesito formulato, come spesso è accaduto nelle votazioni online, in maniera non del tutto neutrale secondo molti iscritti – allunga la vita all’apparentamento Pd-M5s. Al Nazareno fanno buon viso a cattivo gioco. «Prevale la linea di Elly, quella “testardamente unitaria”» prova a difendere il risultato qualche dirigente. La versione ufficiale è affidata al responsabile organizzazione Igor Taruffi che esprime «piena soddisfazione». Anche se tutti sono consapevoli che i numeri sono scarsi. E che la consultazione online rivela nel migliore dei casi disinteresse della base Cinque stelle, nel peggiore un sentimento di opposizione a Giani molto radicato.

Ma tanto, a differenza di quanto succede in Campania, in Toscana i contiani sono tutt’altro che essenziali per vincere le elezioni: il voto ha dunque un valore più che altro simbolico. La via per l’interpretazione più autentica del voto arriva dallo stesso presidente ricandidato: «Sono convinto dell’alleanza politica proposta dalla segretaria Elly Schlein a livello nazionale, inizia ora un percorso condiviso, che sono certo potrà dar vita a un progetto di governo forte». Insomma, per costruire un rapporto forte con i Cinque stelle nelle tappe intermedie il Pd dovrà fare come Giani e armarsi della stessa «pazienza enorme, infinita, incredibile», come l’ha definita il senatore riformista Filippo Sensi in un tweet. Obiettivo: le prossime elezioni politiche.

Anche Conte, però, vuole mostrare che ha lavorato per il progetto e l’intesa, nonostante tutto, è confermata. E il «sacrificio» dei Cinque stelle che si sono costretti a votare a favore dell’alleanza oltre a continuare a dare centralità mediatica a Conte gli fa guadagnare un altro credito nei confronti del Pd, dopo la gentile concessione del sostegno all’indagato Matteo Ricci nelle Marche.

Nuova linfa arriva anche alle ambizioni di Roberto Fico in Campania, dove la segretaria dem Elly Schlein sta valutando in che misura accogliere le richieste di Vincenzo De Luca, pur di assicurarsi un sostegno unanime alla candidatura dell’ex presidente della Camera.

E poi, c’è la Calabria: di fronte al voto anticipato che ha colto Pd e Cinque stelle di sorpresa, nel partito ci hanno fatto la bocca e vorrebbero per sé anche la candidatura, che pure parte in salita. Si è fatto il nome di Pasquale Tridico, ben saldo nel partito. «In uno scontro a perdere peggiorerebbe solo la sua situazione» osserva qualcuno. Che suggerisce di guardare a Vittoria Baldino, desiderosa di mostrare il consenso che raccoglie sul territorio.

© Riproduzione riservata