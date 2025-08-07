Circa 1.500 votanti, il 60 per cento dei partecipanti al voto, ha scelto di appoggiare il presidente uscente, nonostante entrare in giunta era stato definito un «sacrificio» da Conte. Ma sia nel Pd che a via di Campo Marzio sono consapevoli che non sarà l’ultimo sacrificio prima delle politiche
Il Movimento 5 stelle dice sì al dem Giani, Conte spinge sull’alleanza
07 agosto 2025 • 19:12Aggiornato, 07 agosto 2025 • 20:10
