Al Nazareno quattro ore di confronto con Schlein. Non c’è l’ufficialità della candidatura, ma il governatore è in corsa. E per salvare il campo largo si consegna al partito nazionale e locale

In Toscana Eugenio Giani si è lanciato nella corsa nel bis strappando la delicata tela che il partito – nazionale e toscano – stava tessendo con M5s e sinistra per allargare la coalizione. Ha fatto, nella versione del Nazareno, una frittata. Con il rischio di rovinare il progetto della segretaria Elly Schlein, che vuole costruire campi larghi in tutte le regioni al voto. Il presidente è stato riportato all’ordine. Di fatto si è consegnato al partito e ha promesso di non fare altri strappi, che peraltro potrebbero compromettere anche l’alleanza in Campania e in Puglia.

Per questo, dopo quattro ore di confronto teso al Nazareno, iniziato alle 14 e 30 e finito poco prima delle 19 quando la segretaria doveva andare davanti alle telecamere del Tg3 e dove non ha ufficializzato la corsa di Giani. La sua candidatura è cosa fatta. Ma bisogna aspettare la coalizione e sperare che l’accetti. Anche se dal M5s, da Roma e da Firenze, arrivano segnali scettici. Sono queste le conclusioni del «chiarimento»: da una parte il presidente della Toscana, dall’altra Schlein, il responsabile organizzazione Igor Taruffi, Marco Furfaro, il “toscano” della segreteria nazionale, e Emiliano Fossi, il segretario regionale.

Il «chiarimento»

Al Nazareno non era piaciuto per niente il lancio unilaterale della propria candidatura da parte del presidente uscente. Giani aveva invocato lo statuto e la sua forza in direzione regionale: ma ha rinunciato a una prova di forza che avrebbe spaccato il Pd, toscano e nazionale. Anzi, ha giurato che da ora in poi sarà il partito a trattare. Alla fine la sua nota viene scritta dentro la riunione: l’incontro è stato «proficuo», dice, «ho illustrato le ragioni che mi hanno spinto, nei giorni scorsi, a dichiarare la mia disponibilità alla candidatura, chiarendo al gruppo dirigente nazionale e regionale ogni aspetto che aveva generato fraintendimenti e dato l’idea di divisioni inesistenti». Chi ha assistito al confronto giura che i toni sono stati «civili».

Ma severi. Alla fine lui si consegna: «Affido alla segretaria nazionale e al segretario regionale la guida del percorso politico che ci porterà a presentare alla Toscana un progetto all’altezza della sua storia e del suo futuro. Da parte mia, ne rispetterò le decisioni e la conclusione, offrendo la mia massima collaborazione in questo passaggio decisivo». Stessa musica da parte di Taruffi: parla di un «clima positivo» da cui è emersa «la piena fiducia sull’operato del partito regionale e sul percorso già in campo per costruire le proposte e l'alleanza migliore». Incontro «positivo» anche per Fossi: che sottolinea il ritrovato spirito di collaborazione per un «processo politico costruito con pazienza, serietà e spirito unitario nei mesi scorsi – e che qualcuno ha tentato, senza successo, di deviare in modo inopportuno». Quel qualcuno, di fatto, è Giani.

Anche De Luca si scongela

In Campania qualche tensione si scioglie. Il presidente uscente Vincenzo De Luca ha ammesso che l’incontro con Giuseppe Conte, mercoledì scorso a Roma – riservatissimo in teoria, ma finito sui giornali – ha prodotto un passetto in avanti. De Luca ha spiegato ai cronisti che l’ex premier ha una posizione «estremamente corretta», mentre «c’era gente che si stava scalmanando, Conte ha detto una cosa ovvia, ma non scontata, e cioè che prima di fare chiacchiere al vento bisogna cominciare a discutere di un programma, tenendo conto che il punto di partenza essenziale è il lavoro fatto in questi anni dalla Regione Campania».

De Luca ha ribadito che il nuovo corso della regione non può nascere in opposizione al suo decennio. Del resto nel centrosinistra nessuno che voglia vincere può permettersi di rinunciare alla sua benedizione, e ai voti che controlla. Ma non è una benedizione a Fico, per quel sì c’è ancora tempo: «Ci si confronterà, nell’ambito di una coalizione, per verificare tutti i nomi che sono sul tavolo, le esperienze, chi è in grado di governare». Per De Luca, non è Fico, è lunga la collezione degli aggettivi con cui lo ha detto fin qui.

Fedriga regala tempo

La destra non ha meno guai. Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Antonio Tajani dovrebbero incontrarsi domani per cominciare ad affrontare il tetris dei candidati presidenti. A partire dall’impasse in Veneto. Massimiliano Fedriga, capo della Conferenza delle regioni, offre un argomento buono per regalare tempo alla coalizione. Andare a votare in autunno, spiega, espone al «rischio concreto di far andare in bilancio provvisorio queste regioni, con la scadenza del Pnrr a giugno del prossimo anno». Due le soluzioni papabili: «O rinviare di qualche mese le elezioni, o fare una norma ad hoc per andare in bilancio provvisorio». Oltre tutto, spostare il voto dalla primavera all’autunno – è successo nel 2020 a causa del Covid – rischia «di consegnare cinque regioni, ogni cinque anni, al bilancio provvisorio».

Ma il rinvio è improbabile. Date ufficiali non ce n’è, ma nelle Marche è già certo che si andrà al voto il 21 o il 28 settembre; in Toscana il 12 o il 19 ottobre. Campania, Puglia e Veneto invece se la prendono comoda. In attesa che si sciolgano i nodi politici, a sinistra come a destra. In Veneto Luca Zaia, rinunciato al terzo mandato, potrebbe presentare una sua lista. Che è quotata oltre il 40 per cento e deciderà nei fatti il voto: un potere enorme, in mano a chi ormai si fida più della premier che del suo segretario.

Anche se, appunto, non ha deciso quando si vota: «Al momento nessuno ha ancora fissato la data perché si sta cercando di capire se si riesce a fare l’Election day, questa era l’indicazione». Ad ora in realtà dal governo non c’è nessuna indicazione. Peraltro a Giorgia Meloni è più utile la strada che già si intravede: prima le Marche, scommettendo di iniziare bene la tornata, con la vittoria di Francesco Acquaroli.

