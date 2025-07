Nelle torride giornate di fine luglio le priorità appaiono altre – dalla guerra in Medio Oriente ai dazi – ma le regionali dell’autunno incombono, sia sul centrosinistra che sul centrodestra.

La prossima tornata vede al voto Marche e Puglia, Veneto, Campania, Toscana e Valle d’Aosta e condizionerà necessariamente il prossimo anno politico, in vista delle elezioni del 2027.

Incredibilmente, anche le partite più semplici si stanno complicando su entrambi i fronti: nella rossa Toscana, il presidente uscente Eugenio Giani era convinto di avere la candidatura bis assicurata, ma i vertici del partito guidato da Elly Schlein si sono incaricati di informarlo che non c’è nulla di scontato, soprattutto davanti allo scontro regionale dentro il partito e ai dubbi di Giuseppe Conte.

Lo stesso sta accadendo in Puglia. L’ex sindaco di Bari e ora eurodeputato, Antonio Decaro, era certo di avere in mano non solo la candidatura ma anche la vittoria, però tutto si sta complicando – fino a una sua minaccia di passo indietro – quando ha saputo che nelle liste potrebbe ritrovarsi i due ex presidenti Michele Emiliano in quelle dem e Nichi Vendola in quelle di Avs. Risultato: tutto fermo, anche se nelle Marche la candidatura dell’eurodeputato Matteo Ricci anche con l’appoggio dei Cinque stelle è ormai certa. Ancora aperto, invece, il cantiere campano, dove l’ingombrante Vincenzo De Luca non si è ancora fatto da parte e l’unica certezza è che il nome sarà di un esponente vicino al mondo di Giuseppe Conte. In Veneto, dove la partita è complicatissima, il nome del Campo largo è già stato trovato e confermato: quello dell’ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo.

«Siamo al lavoro sulle alleanze regionali in tutte le regioni che vanno al voto per costruire alleanze più inclusive, più competitive. Con l'unico obiettivo di costruire una prospettiva di speranza e di battere queste destre», ha detto Schlein. Altro non si è fatta scappare, anche se l’obiettivo considerato raggiungibile (nonostante le impuntature recenti su Decaro e Giani) è quello di una vittoria 4 a 1, con solo il Veneto lasciato al centrodestra.

Il centrodestra

Non meno temporalesco è il cielo sopra il centrodestra. Nonostante se ne parli da mesi, un vertice tra i tre leader – Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Maurizio Lupi – non c’è ancora stato. Secondo indiscrezioni, uno potrebbe essere convocato per domani.

«Tireranno un po' le fila, dopodiché qualcuno verrà a dirci anche quali sono le proposte. Intendo come proposte il fatto di capire come si correrà in Veneto», è stato il commento non senza polemica del governatore uscente Luca Zaia, forte del suo 44 per cento della lista personale e da sempre autonomista nel considerare appannaggio dei veneti scegliere il proprio candidato. Tuttavia, anche lui ha dovuto piegarsi al fatto che Roma dovrà completare il suo cerimoniale politico di spartizione delle regioni.

Fretta, secondo quanto trapela da Fratelli d’Italia, non c’è davvero. La prima regione al voto, infatti, saranno le Marche e lì correrà l’uscente Francesco Acquaroli, che un sondaggio Technè dà avanti di cinque punti percentuali su Ricci ed è risalito dal ventesimo al dodicesimo posto nella classifica dei governatori pubblicata dal Sole24Ore.

In realtà, tutti scalpitano. Nonostante la bollinatura della coalizione non sia ancora arrivata, la formazione quasi certa prevede un candidato di FdI nelle Marche, in Toscana e in Campania; la Puglia a Forza Italia e il Veneto alla Lega. Con la prospettiva, per il partito di Meloni, di prendersi la guida della Lombardia nel 2028.

Se questo è lo schema di massima, anche i nomi sarebbero già pronti al loro posto. In Puglia il nome scelto da Tajani è quello del deputato forzista Mauro D’Attis, che sconta però la provenienza dalla provincia di Lecce invece che da quella di Bari, che normalmente è fucina di governatori. Un nome che non solleverebbe obiezioni, in una regione che viene data per persa. Lui sarebbe già al lavoro sulle liste: «L’obiettivo è prendere il doppio di FdI», è la tesi di una fonte azzurra locale. Difficile ma non impossibile, visto che il partito di Meloni esce da una stagione di dilanianti divisioni interne nei congressi locali. Quanto a Campania e Toscana, i candidati di FdI sul tavolo sono il viceministro degli Affari esteri Edmondo Cirielli e il sindaco di Pistoia e coordinatore regionale Alessandro Tomasi.

Questo lascerebbe il Veneto libero per un leghista, da scegliere in accordo con Zaia. «Squadra che vince non si cambia», ha ripetuto Matteo Salvini. Ora però è necessario trovare un nome che aggradi anche Zaia, il quale ha una dote del 45 per cento che potrebbe anche dirottare su un candidato indipendente, se quello scelto dalla Lega non lo convincesse. Quanto al suo futuro: il governatore uscente ha un rapporto privilegiato proprio con la premier Meloni e i bene informati di FdI sono pronti a scommettere che sarà proprio lei a trovare una soluzione di rango per il suo futuro fuori da palazzo Marino. Eppure, nomi ufficiali per la Lega ancora non se ne sono sentiti, tranne quelli del giovane segretario regionale Alberto Stefani, classe 1992 e vicinissimo a Salvini e soprattutto Elisa De Berti, veronese e considerata la vera erede di Zaia, attuale vicepresidente della regione con la delicata delega ai lavori pubblici. A scompigliare le file si è inserito l’ex leghista e ora coordinatore di FI, Flavio Tosi. Arcinemico di Zaia, non ha mai nascosto le sue velleità locali e nella confusione generale ha deciso di rilanciare la sua candidatura. «Implausibile», a sentire la campana leghista, con proprio De Berti che già a marzo tuonava: «Meglio soli che con Tosi». Un nome va trovato e deve piacere sia a Zaia che a Meloni, che punta a fare il pieno dei consiglieri regionali e imbrigliare la giunta, come ha già fatto nella Lombardia di Attilio Fontana.

L’unica certezza l’ha offerta qualche settimana fa il responsabile dell’organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, proprio dal Veneto: «Il candidato ci sarà entro agosto». Segno che la strada è ancora lunga.

