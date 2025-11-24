Regionali, affluenza ai minimi. E Zaia pensa al dopo Salvini

Domenica in Veneto i voti giù di oltre dieci punti rispetto al 2020. Le urne chiudono oggi alle 15. Il Doge si misura in vista di un ruolo più forte nel partito, ma lontano da Venezia (e da Stefani)
«Coinvolgere tutti è solo nel suo interesse». Uno dei colonnelli di Fratelli d’Italia non ha dubbi: Alberto Stefani martedì sarà il nuovo presidente del Veneto – e questa non è la notizia – ma non sarà più «un uomo solo al comando» come lo è stato per diversi lustri Luca Zaia. Nel bene e nel male, per Stefani stesso ma soprattutto per i meloniani, che pur non avendo alla fine scelto il candidato presidente sono pronti ad allargare la loro presa sulla regione. Di conseguenza, la politica dovrà sv