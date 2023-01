Azione e Italia Viva si fonderanno in un unico partito, in vista delle elezioni europee del 2024. L’annuncio oggi all’evento dei Liberaldemocratici a Milano

Matteo Renzi e Carlo Calenda hanno annunciato la nascita di un partito unico, con l’obiettivo delle europee del 2024, superando la doppia cifra.

Il secondo step è fissato per il 2027, per riportare al governo del paese «le forze liberali, riformiste, popolari e repubblicane».

Il leader di Italia viva ha subito teso la mano anche a Più Europa: «Sarei felice ci fossero anche loro, e c'è spazio anche per avere un pezzettino di mondo popolare». Quanto al metodo di costituzione, Renzi ha detto che «tempi e modalitè scegliamoli insieme, senza ammazzarci di regole».

Carlo Calenda ha aggiunto che «Se iniziamo a fare a chi e' piu' liberale rimane un circolo di sfigati che fanno training autogeno tra di loro», l’alternativa è fare un partito «contendibile», con tesseramento sul territorio, «Siamo un'area con differenze profonde ma che hanno costruito l'Italia».

Poi ha fissato le tappe: in primavera per scrivere il manifesto comune, a settembre per la costituente del partito unico.

© Riproduzione riservata