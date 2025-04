Il sindacato vuole visibilità per la data del voto, che molti italiani ignorano, e accetta il guanto del leader Iv. Tutto fa brodo per andare sui media, anche le polemiche a sinistra

La card è sempliciotta, i comunicatori del profilo X di Fratelli d’Italia non si sono molto impegnati: postano due foto di Matteo Renzi, in una è incavolato, «Renzi quando il Pd vuole abolire il Jobs Act», dietro c’è un grande «nooo», nell’altra ha un sorriso irenico, «Renzi quando vuole allearsi con il Pd», dietro ha tre puntini di sospensione. Banalotta, ma a Renzi ieri non è sembrato vero di poter polemizzare con Giorgia Meloni, «l’influencer» del suo ultimo saggio.

Nella sua e-news ha replicato baldanzoso: «I canali social di Fdi mi accusano di non difendere il Jobs Act. A me? Cioè: io ho voluto, votato, difeso il Jobs Act mentre gli altri sono tutti contro, da Schlein a Meloni, da Conte a Salvini. E devo prendere lezioni di coerenza da questi voltagabbana?». Quindi ha lanciato la sfida: «Sono pronto a fare un confronto tv sul Jobs Act contro Landini da una parte e uno contro Meloni o Salvini dall’altra».

Lasciando in pace la premier, che in queste ore ha da sbrigare affari più impegnativi, non è la prima volta che il leader di Italia viva sfida a singolar tenzone il segretario Cgil sul quesito referendario che vuole abrogare il Jobs Act, la legge renziana del 2014 che ha cancellato i reintegri sul lavoro per chi è ingiustamente licenziato.

Ma fin qui il commento più garbato era «cerca visibilità». Ieri invece per la prima volta a Corso d’Italia la cosa non è caduta nel vuoto. La grande proletaria si è mossa. Nessuna risposta ufficiale, ma dalla sede nazionale Cgil filtra che Maurizio Landini «è disponibile e pronto al confronto». Persino con l’aggiunta di un «ovviamente».

Il quorum val bene un Renzi

Il fatto è che in Cgil aumenta l’apprensione. Mezza Italia, a essere ottimisti, ancora non sa che l’8 e il 9 giugno si voteranno cinque referendum, quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza. Già la data scelta dal Viminale è infelice, in coincidenza dei ballottaggi di una tornata di amministrative poco “mediatica”, in cui votano 120 comuni di cui 88 sotto i 15mila abitanti, meno di due milioni di persone. I giornali sono distratti.

La Rai ha illustrato ai referendari una «bozza» di tribune che non vanno oltre il rispetto della legge. L’11 e il 12 aprile la Cgil ha organizzato a Milano il lancio della campagna, ma anche quella non è andata molto oltre le cronache locali. Landini ha messo in moto la sua organizzazione.

Lunedì ha incontrato i segretari Pd, M5s e Avs e li ha richiamati alla mobilitazione dei loro partiti. Tutti sono tenuti a inventare iniziative che buchino i media. E allora sì alla pazza idea: un match fra Landini e Renzi è di certo un evento di richiamo.

Renzi, dal lato suo, ha solo da guadagnarci. Le sfide temerarie sono la sua tazza di thé, pazienza se quella – pubblica – contro l’indimenticabile presidente dell’Anpi Carlo Smuraglia, alla vigilia del referendum costituzionale, nel settembre 2016, per lui andò male: e poi fu sconfitto e poi dovette lasciare palazzo Chigi.

Stavolta però non ha niente da perdere: può difendere l’onore della sua legge, e sa che una parte del Pd è con lui. Ma soprattutto, contrastando il quesito contro il Jobs Act, in realtà dà una mano alla ditta Landini&Schlein a tirare su il quorum. Il suo annunciato Comitato per il no di fatto aiuta i promotori a evitare almeno la figuraccia di urne deserte: in primis il sindacalista, che si gioca la faccia anche nella sua organizzazione.

Renzi superalleanzista

La scelta rientra nella tattica del nuovo Renzi, l’inedito Renzi buonista, cioè quello che vuole stare nella futura alleanza di centrosinistra. E dunque si fa concavo e convesso. E alla bisogna dà una mano a risolvere i problemi della coalizione.

Quello che in Campania ha già mollato Vincenzo De Luca ed è pronto a sostenere il contiano Roberto Fico; e che in Toscana viene descritto come disponibile a giubilare Eugenio Giani se M5s ne chiedesse la testa alle regionali; o se Schlein avesse voglia di un candidato presidente della sua area (come il segretario regionale Emiliano Fossi o il deputato pistoiese Marco Furfaro).

Nel caso dei referendum, poteva accomodarsi a guardare chi si sbatte a fare campagna, pregustandone il fallimento, magari mangiando pop-corn. Invece fa la sua parte, contrastando i referendum sindacali, ma invitando i suoi al voto. Nonostante questi lodevoli sforzi, difficilmente il quorum sarà acciuffato: servono 24 milioni di voti perché la consultazione sia valida. L’ultimo referendum che ha superato la quota monstre è stato quello sull’acqua pubblica nel 2011. Landini esibisce ottimismo, ma sa che è dura nell’era dell’astensionismo crescente: «Siamo al paradosso: se le elezioni europee fossero state referendum, non sarebbero state valide». Dal Pd viene spiegato che male che vada, l’importante è che vadano a votare almeno 12 milioni di cittadini, e cioè quanti hanno votato la destra alle scorse politiche: sarebbe un segnale di salute per le opposizioni.

Dunque, per aumentare il tasso di conoscenza del voto, tutto fa brodo. Anche gli scontri. Per questo la Cgil a sorpresa ieri ha detto sì al confronto pubblico. Ora gli ambasciatori si metteranno al lavoro.

Per la stessa ragione, cioè tenere i referendum sui media, si segnala l’attivismo di Riccardo Magi, segretario di +Europa e tra i promotori del referendum sulla cittadinanza, che oggi a Roma (a piazza Vittorio alle 17) presenterà il simbolo e lo slogan della campagna. Ieri il radicale se l’è presa con Conte, che voterà sì ai quattro quesiti sindacali ma sul quinto ha lasciato «libertà di coscienza» perché «il M5S ha avviato un percorso diverso, quello dello Ius Scholae». Per Magi «non c’è nulla di progressista in questo.

È arrivato il momento di cambiare questa legge. E la pensano come noi anche tantissimi elettori ed elettrici del M 5s che stanno già dando una mano in ogni angolo del paese». Gli risponde piccato Francesco Silvestri, deputato Cinque stelle: «Se i nostri elettori la pensano come lui dice, si comporteranno di conseguenza. Non andrei a creare problemi dove non ci sono». Il fatto è che le polemiche fanno girare le notizie. E visto che il centrosinistra in polemiche è campione del mondo, stavolta, per una volta, le userà per farsi del bene.

