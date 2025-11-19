Questione di numeri

Valditara senza metodo: quel rapporto dozzinale sulla violenza di genere

Donata Columbro
19 novembre 2025 • 20:27

Tra le varie opacità, nel report che Valditara cita per indicare le molte attività fatte «nel 96,7 per cento delle scuole» manca la nota metodologica e le basi per definirlo valido

Ci sono dei dati che il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha citato spesso nell’ultimo anno per indicare che nelle scuole secondarie di primo grado sono state fatte moltissime iniziative contro la violenza di genere: «Ben il 96,7 per cento, la quasi totalità delle scuole, ha avviato percorsi di educazione e rispetto nei confronti della donna», aveva dichiarato per esempio durante la presentazione del report dell’Istat sul “Bullismo e cyberbullismo nei rapporti tra i ragazz

Giornalista, divulgatrice e scrittrice. È docente a contratto per le università IULM di Milano e USI di Lugano. Il suo ultimo libro è "Perché contare i femminicidi è un atto politico" (Feltrinelli 2025)