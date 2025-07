La necessità di scortare il messaggio con uno slang depurato di ogni pudore è figlio per certo di illusioni smarrite, promesse tradite, risorse sottratte e diritti repressi. Ma assieme a quel trauma, di per sé rilevante, credo abbia influito una coincidente perdita di autorevolezza e prestigio dell’intero ceto politico

Davvero il linguaggio progressista è scivolato fuori dalla storia e arranca coi suoi arabeschi, oramai sepolto dal realismo di una lingua nazionalista e populista affrancata da formule ammuffite? Direi che l’immagine postata su queste pagine da Lorenzo Castellani fotografa la realtà e non conviene negarne l’evidenza.

Basterebbe lo scambio ultimo tra Steve Bannon e Elon Musk all’indomani dell’annunciato varo di America Party. Allo «scemo» rifilato al patron di X e Tesla la pronta replica è stata un liquidatorio «ubriacone» a pitturare l’ex ideologo di Donald Trump.

Ora, noialtri, intesi come la sinistra, ci siamo impigriti al punto di non cogliere la mutazione in atto ragionando di strumenti e tecniche comunicative, modalità e ritmi della persuasione? Triste ammetterlo, ma è andata così e nulla di peggio può esservi che rintanarsi nella nostalgia che rimpiange un tempo trascorso, quasi che lo si possa resuscitare contro l’onda altissima della modernità.

La perdita delle certezze

Azzardo un’aggiunta. Questa necessità di scortare il messaggio con uno slang depurato di ogni pudore è figlio per certo di illusioni smarrite, promesse tradite, risorse sottratte e diritti repressi. Insomma, di una perdita di certezze che in particolare la classe media ha patito fin dallo scadere dei primi anni dieci del nuovo secolo. Ma assieme a quel trauma, di per sé rilevante, credo abbia influito una coincidente perdita di autorevolezza e prestigio dell’intero ceto politico.

Per una ragione specifica che mi pare stia anche nella biografia collettiva dei suoi protagonisti. Intendo il fatto che a lungo – diciamo per il mezzo secolo successivo al Secondo conflitto mondiale – la politica di partiti e istituzioni si era poggiata su donne e uomini testimoni, e più spesso artefici, della battaglia per il ripristino di libertà e democrazia dopo le tragedie totalitarie vissute.

Forme e strumenti

Nel loro linguaggio quella eredità si manifestava con un orgoglio e il senso di responsabilità derivato dalla storia in atto, il che si rispecchiava pure in una moderazione dei toni. L’effetto era che quelle leadership, e i relativi gruppi dirigenti, utilizzavano nella dimensione pubblica una lingua più controllata dei sentimenti che albergavano nella maggioranza dei loro elettori, effettivi o potenziali.

Tradotto, quando salivano sul palco di una piazza non si proponevano d’incendiare gli animi della platea convenuta o di coloro che aspiravano a rappresentare. All’opposto, si ponevano il traguardo di convogliare fasce sociali ampie sul sentiero del compromesso costituzionale e della democrazia repubblicana.

Il punto è che lo scorrere del tempo ha visto uscire di scena quelle generazioni senza lasciare eredi in grado di sottrarsi, ammesso fosse possibile, al condizionamento indotto da forme e strumenti nuovi della persuasione. A quel punto le due dimensioni – forme e strumenti – hanno per inerzia penetrato il linguaggio, e lo hanno fatto ben prima che destre venate di autoritarismo e cavalcando l’onda di scontento e paure conquistassero posizioni di potere.

Esistono degli anticorpi?

Per dire, se Enrico Berlinguer scelse di utilizzare sessantamila caratteri divisi in tre articoli su Rinascita per motivare il compromesso storico, anche se dovesse annunciare l’ora della Rivoluzione un leader contemporaneo difficilmente si potrebbe sottrarre a suonare la carica in altro modo da un tweet o chiedendo ospitalità dentro un talk di prima serata.

Bisogna considerarlo un bene? Una iattura? Sarei portato a crederla una regressione di analisi, motivazioni e pensiero, ma vedo il rischio di precipitare nel rimpianto di bei tempi andati, che poi così belli non erano. Allora la domanda è se vi siano, e nel caso di che genere, anticorpi in grado di invertire la rotta, o almeno ridurre la rissosità dominante.

Volendo tentare una risposta credo si debba tener conto del contesto mutato perché, come da sempre, in buona misura è quel contesto a condizionare il testo e il resto. E da questo punto di vista a restare centrale è un bisogno di formazione, scuola, cultura. Di quei saperi sparsi e vivi senza i quali ogni discorso si riduce a evocazione generica.

Tanto più che intelligenze artificiali e algoritmi stanno da tempo condizionando, e magari nel futuro plasmando, la realtà percepita e introiettata da masse sempre più estese di elettori smarriti. Detto ciò, consideriamo, gli attori coinvolti e concentriamo l’attenzione su politici e opinionisti nel loro rapporto col mezzo tradizionale, la televisione, e l’infinito reticolo dei social.

I tempi dell’offerta

Da notare mi paiono due elementi consolidati nell’ultimo ventennio o giù di lì. Il primo ha a che vedere con la durata, intendo i tempi di offerta e fruizione di un’agenda informativa e politica. Quel tempo, una volta circoscritto, si è dilatato sull’intero arco della giornata (comprensivo di alba, tramonto e ore notturne sfruttate come spazio di riciclaggio del già visto). Non è un dato trascurabile.

Prima, parecchio prima, la politica dovevi cercarla sapendo benissimo dov’era collocata, entro cornici e orari, nonché contenitori e codici collaudati. Ora si è spalmata lungo interi palinsesti, il che alimenta una bulimia di presenze e reiterazioni destinate, per il bisogno di rendersi distinguibili, all’esasperazione dei profili singoli.

A quel punto quale scorciatoia migliore dell’aggressività verbale col corredo di un’enfasi e decibel inversamente proporzionali alla cura per l’argomentazione dialettica e razionale? Con un corollario che, però, almeno alle mie orecchie suona sostanza. Ed è che quell’aggressività verbale (e in parte, volgare) sdoganata a suo tempo dall’irrompere in scena di Silvio Berlusconi, oggi assume un altro volto, quello della violenza, dapprima verbale e poi politico-strategica. Intendo proprio una lingua che si fa minaccia e conflitto armato, guerra minacciata e prodotta. A conferma – e siamo al punto di caduta decisivo – che la semina di un lessico guerresco presuppone, se incontrollato, lo sbocco inevitabile dell’armarsi contro l’avversario da abbattere.

Gli attori in scena

C’è poi l’ultimo elemento di novità, questa volta rappresentato dagli attori in scena. Lo riassumerei così. Il tema non è più tanto e solo un sistema di porte girevoli tra il giornalismo e la politica: la direzione di una testata, la conduzione di un programma e l’approdo in un’assemblea elettiva.

Al fondo, quel sistema di vasi più o meno comunicanti c’è sempre stato e comunque viene da anni lontani. L’innovazione sta nel cambio di ruolo che giornalisti e commentatori in servizio effettivo hanno finito con l’assumere e che li spinge a una funzione prettamente politica in grado di condizionare agenda, orientamenti e decisioni delle classi dirigenti, di governo come di opposizione. Il risultato è una ibridazione senza precedenti di professionalità e generi.

Valenti giornalisti svestono ogni panno o alibi di terzietà e immergono la loro popolarità in una forma di appartenenza e militanza riservata un tempo al professionismo di partito. L’effetto è che gli sconfinamenti reciproci si fanno norma in uno smascheramento che vorrebbe trasmettere una vivacità critica, salvo risolversi nelle casematte inespugnabili di un nuovo collateralismo.

Si alternano volti televisivi – analisti, ex politici, direttori e affini – dotati di un potere superiore a quello di molti ministri e si tratta di un processo difficilmente arginabile, ammesso abbia un senso provarci, perché amplificato con mille possibili rimbalzi nello spazio virtuale della rete. In tutto questo chi vince? Direi il cast selezionato e il cui contratto si conquista un rinnovo, stagione dopo stagione, come effetto dell’auditel garantito con buona pace del merito, oltre che ovviamente del linguaggio. Chi, invece, ci perde o ci ha già perso? Credo si possa dire una quota del pensiero critico poco congeniale a quei criteri di selezione.

Ma se dovessi alzare anch’io il tono della polemica (si parva licet) penserei che ha perso Max Weber e quella sua definizione della politica come “beruf”. Insomma, come professione, ma nel senso di una missione laica. Correva l’anno 1919, ventotto gennaio per la precisione. Lo disse in una conferenza dinanzi a un gruppo di studenti a Monaco di Baviera. TikTok non c’era ancora, ma forse anche per quello la lezione è passata alla storia.

© Riproduzione riservata